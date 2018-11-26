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Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

27.11.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы и гости страны смогут получить консультацию по вопросам оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Бесплатно проконсультироваться можно будет во всех нотариальных конторах и бюро страны.

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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