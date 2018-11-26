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Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС
Новости Беларуси. Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже прошла контроль качества. Это 180 тепловыделяющих блоков. 163 из них будут загружены в сам реактор, а 17 – останутся в резерве.
Изготовил топливо Новосибирский завод химконцентратов. Он входит в топливную компанию «Росатома». Топливо подвезут в начале 2019 года.
По подсчетам экспертов, строительство БелАЭС даст возможность замещать до 5 млрд кубометров природного газа. Первый энергоблок планируют запустить в 2019 году, второй – годом позже.
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Новости Беларуси. Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже прошла контроль качества. Это 180...
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