Провокация в Керченском проливе имеет внутриполитическую для Украины подоплеку

Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства", пишет sputnik.by. В минувшие выходные три военных украинских корабля нарушили госграницу РФ, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФназвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства",sputnik.by.





Инцидент в Керченском проливе, по словам Медведева, на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске не обсуждался. Российский премьер уточнил, что работа в белорусской столице свелась к другим вопросам.









"Этот вопрос носит двусторонний характер, и это не тема для разговора в Минске", — пояснил российский премьер.





При этом он обратил внимание, что некоторые украинские аналитики предупреждали об этом еще год назад, имея в виду развитие украинского избирательного процесса.





"Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах, а даже, может быть, выйти во второй тур", — сказал Медведев.





По его мнению, чтобы добиться политически выгодных для нынешнего украинского президента условий и была предпринята эта провокация.





"Результат — введение военного положения, как минимум поиграть мускулами и увеличить поддержку среди населения. Возможно, рассматривался вариант отказа от проведения выборов", — подчеркнул он.





Медведев обратил внимание на реакцию украинского истеблишмента, который задался вопросом, почему в более тяжелых военных условиях такая мера, как военное положение, не вводилась.





"Это политика, это избирательные технологии. Так это воспринято внутри самой Украины, так это воспринимаю я", — заявил Медведев.









Правда, он сказал, что это очевидное усложнение тех процессов, которые идут в украинском обществе. "Это может создать проблемы для украинской экономики, и это, конечно, не улучшает отношения между Россией и Украиной", — резюмировал глава российского кабмина.





Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.



