Кто съест наше мясо

officelife.media Белорусские мясокомбинаты способны перерабатывать все производимое в республике мясное сырье. А его в 2017 году было выпущено 1,2 млн т — на 3,1% больше, чем годом ранее, в т. ч. 26,3% — говядины и 40,4% — мяса птицы, пишет





Производство мяса на душу населения достигло в Беларуси 127 кг, а уровень потребления — 92 кг при рекомендуемой медицинской норме 80 кг. Для сравнения: среднемировой уровень потребления мяса — 43,5 кг на человека. Так что значительного роста внутреннего потребления в республике не ожидается, а все надежды связаны с экспортом. В прошлом году он достиг 366 тыс.





Успехом начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов считает начало продаж в Китай. Пока они довольно скромные: 324 т говядины на $1 млн. Для сравнения: во Вьетнам экспортировано мяса на $3 млн. Налажены продажи субпродуктов и свинины. Учитывая, что 70% потребляемого во Вьетнаме мяса — свинина, в министерстве высоко оценивают перспективы этого рынка.





В страны «дальней дуги» белорусские предприятия поставляют в основном замороженную продукцию — говядину и мясо птицы. Приходится учитывать, что на каждом рынке свои предпочтения по способу потребления, разделке, упаковке, вкусовым добавкам. Как правило, на российский рынок поставляется мясо в полутушах, но нужна глубокая переработка. Примером для остальных в министерстве считают Глубокский мясокомбинат, который экспортирует только обвалянное мясо.









Хотя мясо, в принципе, тяжелее сертифицировать, чем молочную продукцию, белорусские предприятия стремятся выполнить все требования для поставок в страны Персидского залива.





Перспективы развития мясной промышленности Минсельхозпрод видит в расширении ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, предложения порционной упаковки, в наращивании производства колбасных изделий разных ценовых категорий. Больше всего надежд связано с экспортом говядины. Это последняя ниша на российском рынке, где еще осталось место: свинину и мясо птицы россияне уже сами экспортируют. Популярны пока в РФ белорусские колбасы деликатесной группы и консервы. Но и здесь конкурировать все труднее. Например, лидер производства мясной продукции — компания «Черкизово» в этом году открыла завод «Кашира-1» по производству копченых колбас и до 2021 года открывает автоматизированный завод — «Кашира-2». По мере реализации подобных проектов в России сокращается импорт практически по всем направлениям мясной продукции.





Поэтому приходится надеяться на мировой рынок, благо пока глобальное производство мяса растет медленно: в прошлом году всего на 1%. Но уже в следующем десятилетии прогнозируется его увеличение более чем вдвое — до 666 млн т в 2027 году. При этом говядина в неограниченных количествах нужна Китаю, Гонконгу, где потребление составляет 3,2 кг на человека в год, но растет ежегодно на 20%. Емкость китайского рынка оценивается в $70 млрд, и это — стратегическое направление для белорусских поставщиков сельхозпродукции. Правда, до сих пор аттестованы для поставок в КНР лишь два мясокомбината, тогда как в молочной отрасли это удалось всем. Проблема в том, что требования по раздельному убою говядины и свинины не все могут выполнить. Поэтому Минсельхозпрод считает целесообразным строить новые предприятия по переработке говядины в областях, а не реконструировать имеющиеся.





О перспективах рынков арабских стран для белорусских птицеводов на конференции «Беларусь мясная-2018» рассуждал глава представительства SDV Consulting Engineers Самир Шаммас. Он предположил, что белорусским птицефабрикам, наверное, трудно перестраиваться под арабские стандарты: вес тушек составляет 800–1000 г. Есть, по мнению С. Шаммаса, высокий потенциал продаж у разделанной белорусской курятины — не для личного потребления, но для других производств, а также у глубокой переработки или разделанных туш в замороженном виде. Белорусский продукт в арабских странах знают, заверил г-н Шаммас, тем более что партнером здесь выступает Администрация президента.









Слуцкий мясокомбинат. Фото: sluckmeat.by





«Смолевичи Бройлер» возглавил топ-10 крупнейших мясопереработчиков Беларуси среди публичных компаний

Президент AgriFoodStrategies (РФ) Альберт Давлеев предложил белорусским птицефабрикам учесть российский опыт. Например, чтобы открыть доступ на арабский рынок мяса птицы, россиянам пришлось принимать инспекцию из ОАЭ, которая выбрала в качестве потенциальных экспортеров шесть предприятий. Но реальным поставщиком удалось стать лишь одному. У остальных не вышло обеспечить приемлемую себестоимость продукции.









Если европейская курица продается по $2,1/кг, бразильская — до $2, украинская — $1,4–1,6, то втиснуться в толпу конкурентов и не остаться в убытках довольно сложно. Розничные операторы не пустят на полку, если не предложить конкурентоспособных цен. Другая проблема еще сложнее. Нужно иметь сертификацию халяль, без которой продукцию никто не возьмет. Впрочем, без местного партнера на арабский рынок не попасть, а выстроить долгосрочное партнерство довольно сложно.





Важен имидж страны, а также внимание к деталям. Например, арабы требуют сертификат даже на смазку конвейера, на котором не должно быть следов свиного жира. Так что для выхода на арабские рынки потребуются «титаническая работа» и «огромные ресурсы».



