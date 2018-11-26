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Завтра в Грузии пройдёт второй тур президентских выборов

27.11.2018 20:03 — Разное | Партизан  
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28 ноября в Грузии состоится второй тур президентских выборов. Избирателю нужно выбрать между поддерживаемой властями Саломе Зурабишвили и оппозиционным кандидатом Григолом Вашадзе, представляющим оппозиционное “Национальное движение” — оно правило во время президентства Михаила Саакашвили.


Фото: Reuters

Диана Петриашвили, “Медиасеть”

По материалам JAMnews и “Кавказского узла”

Это пятые выборы президента Грузии и последние прямые — следующего президента выберет уже избирательная коллегия.

Почему понадобился второй тур?
 
Ровно месяц назад, на выборах 28 октября, ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов, поэтому пришлось назначить второй тур. При этом разница между фаворитами президентской гонки составила менее одного процента: за Саломе Зурабишвили проголосовали 38,64 процента избирателей, а за Григола Вашадзе — 37,74 процента. Кроме того, Вашадзе победил свою соперницу во всех крупных городах. Примечательно, что раньше прецедентов второго тура в Грузии не случалось, всех предыдущих президентов удавалась выбрать с первого раза.
 

Кто кандидаты?
 
Зурабишвили является независимым кандидатом, но лишь формально — её открыто поддерживает власть, которая, к удивлению наблюдателей, в этот раз решила своего кандидата не выдвигать.

Григол Вашадзе — представитель оппозиционной коалиции “Сила в единстве” и член партии экс-президента Саакашвили “Национальное движение”. Оба кандидата — кадровые дипломаты и бывшие министры иностранных дел в правительстве Саакашвили; обоих бывший грузинский президент “выписал” из-за границы. Внучка грузинских эмигрантов, Зурабишвили приехала из Парижа, где она много лет работала во французском МИДе. Вашадзе тоже работал в МИДе, но советском: в 1990 году свою дипломатическую карьеру он приостановил и вплоть до переезда в Грузию (после бархатной революции 2003 года) работал импресарио своей жены — всемирно известной грузинской балерины Нины Ананиашвили.

Вашадзе остался верным соратником Саакашвили, а Зурабишвили вскоре после переезда в Грузию поссорилась с Саакашвили и ушла в оппозицию.   

Кто победит?
 
Наблюдатели полагают, что силы кандидатов примерно равны: Зурабишвили поддерживает власть и административный ресурс, но за Вашадзе, скорее всего, отдадут голоса не только сторонники “Националов”, но и представители других оппозиционных сил. Кроме того, эксперты считают, что в его пользу говорит разочарование властями, которое испытывает большая часть электората:

“Большинство  грузинских избирателей не видят партий и кандидатов, которые защищали бы их интересы, и поэтому им не так важно, за кого отдать свой голос, им важнее наказать правительство”, — сказал публицист Заал Андроникашвили JAMnews.

 Как проходила предвыборная кампания?
 
Многие наблюдатели отмечали, что она была беспрецедентно скандальной. Первому туру предшествовало обнародование серии компроматов и публичных обличений. Примечательно, что оба кандидата обвиняли друг друга в приверженности к пророссийской политике: соперники Вашадзе не могли простить этому кандидату московской части его биографии, а Зурабишвили обвинили в защите интересов Кремля после её заявлений о том, что грузино-российскую войну в августе 2008 года начала Грузия. Это крайне непопулярная и для многих в Грузии болезненная версия. Перед вторым туром ситуация накалилась ещё больше, в Тбилиси прошло несколько акций протеста, организованных сторонниками разных оппонентов, сообщалось о нападениях на активистов оппозиционного “Единого национального движения”.

Почему эти выборы — особенные?    
 
Нынешние выборы — последние прямые выборы президента Грузии. С 2024 года его будет выбирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов. Президентские полномочия в Грузии существенно сократились после поправок в Конституцию, внесённых в 2010 году; они сократятся ещё больше в результате изменений, принятых в 2017-м.  


Грузинский президент по-прежнему может миловать осуждённых, предоставлять гражданство Грузии и представлять страну на международной арене, но все шаги при этом должны быть согласованы с правительством. Президент уполномочен назначать местные, парламентские, и досрочные выборы. Согласно новой конституции, президент, в частности, лишается права “просить обсуждения вопроса на заседании правительства и принимать участие в этом обсуждении”, а также с него снимается обязанность “обеспечивать функционирование государственных органов в рамках конституционных полномочий”.


 
 
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28 ноября в Грузии состоится второй тур президентских выборов. Избирателю нужно выбрать между поддерживаемой властями Саломе Зурабишвили и оппозиционным...
 
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