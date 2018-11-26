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Признание Давыдько: «Я живу в той Беларуси, которую показывают по БТ». Жесткий «Ток»

27.11.2018 19:49 — Разное | Партизан  
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Герой четвертого выпуска программы «Ток/Talk» с Адарьей Гуштын — Геннадий Давыдько.


Геннадий Давыдько. Фото Воли Офицеровой.

Геннадий Давыдько руководит «Белой Русью» — «партией власти», которая никак не может стать партией. Но известность и узнаваемость приобрел за семь лет работы во главе Белтелерадиокомпании. Давыдько был причастен к созданию пропагандистских фильмов «Железом по стеклу» и «Белый легион черных душ» — и не жалеет об этом.

А еще раньше он был артистом Купаловского театра, верившим в идеалы национального возрождения. Давыдько — секретарь партийной организации — поддержал идеи БНФ и показательно вышел из Компартии…


В этом выпуске программы «НН» Давыдько рассказал о своей работе в Купаловском и дружбе с Некляевым, о пропаганде на телевидении и своем отношении к проституции, о строительстве коттеджа в Дроздах и своей зарплате.

«Беларусь — это рай», — убежден Геннадий Давыдько, детство которого прошло на Колыме. Это первый «Ток», в котором герой программы отвечал на вопросы на белорусском языке.


 
 
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Герой четвертого выпуска программы «Ток/Talk» с Адарьей Гуштын — Геннадий Давыдько.
 
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