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Признание Давыдько: «Я живу в той Беларуси, которую показывают по БТ». Жесткий «Ток»
Герой четвертого выпуска программы «Ток/Talk» с Адарьей Гуштын — Геннадий Давыдько.
Геннадий Давыдько. Фото Воли Офицеровой.
Геннадий Давыдько руководит «Белой Русью» — «партией власти», которая никак не может стать партией. Но известность и узнаваемость приобрел за семь лет работы во главе Белтелерадиокомпании. Давыдько был причастен к созданию пропагандистских фильмов «Железом по стеклу» и «Белый легион черных душ» — и не жалеет об этом.
А еще раньше он был артистом Купаловского театра, верившим в идеалы национального возрождения. Давыдько — секретарь партийной организации — поддержал идеи БНФ и показательно вышел из Компартии…
В этом выпуске
«Беларусь — это рай», — убежден Геннадий Давыдько, детство которого прошло на Колыме. Это первый «Ток», в котором герой программы отвечал на вопросы на белорусском языке.
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Герой четвертого выпуска программы «Ток/Talk» с Адарьей Гуштын — Геннадий Давыдько.
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