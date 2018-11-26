Экологический налог может появиться в РФ в 2020 году - законопроект

Экологический налог, который, по сути, объединит в себе действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, появится в Налоговом кодексе (НК) РФ и может быть введен с 2020 года.

Такой срок предусмотрен в законопроекте о включении в НК РФ части неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер (платы за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационного сбора, экологического сбора), с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

В НК РФ появится отдельная глава, посвященная экологическому налогу. Его плательщиками будут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

При размещении твердых коммунальных отходов плательщиками налога будут операторы по обращению с такими отходами. Не будут считаться плательщиками организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность исключительно на объектах IV категории, то есть оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, если у них есть свидетельство о постановке объекта на госучет. А также те компании и ИП, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы, и те, кто ведет свою деятельность на объектах недвижимого имущества, которые не соответствуют критериям отнесения к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и не подлежат постановке на госучет.

Плательщики экологического налога должны будут вставать на учет в налоговом органе по месту нахождения (субъект РФ) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Налог должен платиться по месту нахождения каждого объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и каждого объекта размещения отходов.

Объектом налогообложения признаются виды воздействия на окружающую среду - выброс в атмосферный воздух веществ от стационарных источников, сброс веществ в водные объекты и размещение отходов каждого класса опасности.

Не будет облагаться налогом размещение отходов на объектах, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, накопление отходов для утилизации или обезвреживания в течение 11 месяцев, размещение отходов V класса опасности (практически не опасные), образовавшихся при добыче полезных ископаемых.

Налоговой базой признается объем или масса выбросов в атмосферный воздух и сбросов веществ в водные объекты от стационарных источников загрязнения, масса образованных отходов производства и потребления. Налоговые ставки предлагается установить по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов, к ним будут применяться различные - как понижающие, так и повышающие - коэффициенты. При этом с 2021 года ставки будут умножаться на коэффициент, учитывающий индекс-дефлятор.

В случае негативного воздействия на окружающую среду на территориях и объектах под особой охраной к ставкам будет применяться коэффициент 2. Нулевой коэффициент предлагается применять к ставкам, если выбросы или сбросы загрязняющих веществ, осуществлены в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий. Такой коэффициент налогоплательщик сможет применять в течение десяти налоговых периодов, начиная с того, в котором были внедрены такие технологии.

Налоговый период - календарный год, отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев. Налог должен уплачиваться не позднее 1 марта, при этом предусмотрены квартальные авансовые платежи для налогоплательщиков, кроме малого и среднего предпринимательства.

Сумму налога налогоплательщики будут исчислять самостоятельно умножением величины налоговой базы по каждому загрязняющему веществу, по классу опасности отходов на соответствующие налоговые ставки с учетом коэффициентов, и суммированием полученных величин. Если налогоплательщик не ведет раздельного учета накопления и размещения отходов, сумма налога определяется исходя из максимальной налоговой ставки и единой налоговой базы, определенной по всему объему размещенных отходов.

Законопроектом устанавливаются также особенности исчисления налога при выбросах веществ при сжигании и рассеивании попутного газа.

Предусматривается и возможность уменьшить сумму налога на расходы на снижение негативного воздействия на окружающую среду. К таким расходам предлагается относить, в частности, расходы на внедрение наилучших доступных технологий, на проектирование, строительство и реконструкцию систем оборотного и бессточного водоснабжения, канализации, локальных сооружений по очистке сточных вод, по переработке жидких бытовых отходов, по улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа, на установку оборудования по улучшению режимов сжигания топлива, по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления.

Налоговый вычет не может превышать 70% от исчисленной суммы налога.

По налогу предусмотрены ежеквартальные авансовые платежи не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Налоговую декларацию налогоплательщик должен будет представлять в электронном виде до 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.