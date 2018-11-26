ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экологический налог может появиться в РФ в 2020 году - законопроект

27.11.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Экологический налог, который, по сути, объединит в себе действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, появится в Налоговом кодексе (НК) РФ и может быть введен с 2020 года.

Такой срок предусмотрен в законопроекте о включении в НК РФ части неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер (платы за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационного сбора, экологического сбора), с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

В НК РФ появится отдельная глава, посвященная экологическому налогу. Его плательщиками будут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

При размещении твердых коммунальных отходов плательщиками налога будут операторы по обращению с такими отходами. Не будут считаться плательщиками организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность исключительно на объектах IV категории, то есть оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, если у них есть свидетельство о постановке объекта на госучет. А также те компании и ИП, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы, и те, кто ведет свою деятельность на объектах недвижимого имущества, которые не соответствуют критериям отнесения к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и не подлежат постановке на госучет.

Плательщики экологического налога должны будут вставать на учет в налоговом органе по месту нахождения (субъект РФ) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Налог должен платиться по месту нахождения каждого объекта, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и каждого объекта размещения отходов.

Объектом налогообложения признаются виды воздействия на окружающую среду - выброс в атмосферный воздух веществ от стационарных источников, сброс веществ в водные объекты и размещение отходов каждого класса опасности.

Не будет облагаться налогом размещение отходов на объектах, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, накопление отходов для утилизации или обезвреживания в течение 11 месяцев, размещение отходов V класса опасности (практически не опасные), образовавшихся при добыче полезных ископаемых.

Налоговой базой признается объем или масса выбросов в атмосферный воздух и сбросов веществ в водные объекты от стационарных источников загрязнения, масса образованных отходов производства и потребления. Налоговые ставки предлагается установить по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов, к ним будут применяться различные - как понижающие, так и повышающие - коэффициенты. При этом с 2021 года ставки будут умножаться на коэффициент, учитывающий индекс-дефлятор.

В случае негативного воздействия на окружающую среду на территориях и объектах под особой охраной к ставкам будет применяться коэффициент 2. Нулевой коэффициент предлагается применять к ставкам, если выбросы или сбросы загрязняющих веществ, осуществлены в пределах технологических нормативов после внедрения наилучших доступных технологий. Такой коэффициент налогоплательщик сможет применять в течение десяти налоговых периодов, начиная с того, в котором были внедрены такие технологии.

Налоговый период - календарный год, отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев. Налог должен уплачиваться не позднее 1 марта, при этом предусмотрены квартальные авансовые платежи для налогоплательщиков, кроме малого и среднего предпринимательства.

Сумму налога налогоплательщики будут исчислять самостоятельно умножением величины налоговой базы по каждому загрязняющему веществу, по классу опасности отходов на соответствующие налоговые ставки с учетом коэффициентов, и суммированием полученных величин. Если налогоплательщик не ведет раздельного учета накопления и размещения отходов, сумма налога определяется исходя из максимальной налоговой ставки и единой налоговой базы, определенной по всему объему размещенных отходов.

Законопроектом устанавливаются также особенности исчисления налога при выбросах веществ при сжигании и рассеивании попутного газа.

Предусматривается и возможность уменьшить сумму налога на расходы на снижение негативного воздействия на окружающую среду. К таким расходам предлагается относить, в частности, расходы на внедрение наилучших доступных технологий, на проектирование, строительство и реконструкцию систем оборотного и бессточного водоснабжения, канализации, локальных сооружений по очистке сточных вод, по переработке жидких бытовых отходов, по улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа, на установку оборудования по улучшению режимов сжигания топлива, по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления.

Налоговый вычет не может превышать 70% от исчисленной суммы налога.

По налогу предусмотрены ежеквартальные авансовые платежи не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Налоговую декларацию налогоплательщик должен будет представлять в электронном виде до 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологический налог, который, по сути, объединит в себе действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, появится в Налоговом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Провокация в Керченском проливе имеет внутриполитическую для Украины подоплеку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика