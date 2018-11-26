Макей награжден Орденом Отечества III степени, еще 133 белоруса также удостоены госнаград

Государственных наград удостоены 134 представителя различных сфер деятельности, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Награды присуждены "за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в укрепление авторитета и имиджа Беларуси на международной арене, развитие законодательства и парламентаризма, белорусской журналистики, нефтехимической промышленности, транспортной и налоговой систем, значительные достижения в сферах энергетики, науки, культуры и искусства, подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.

Так, Орденом Отечества III степени награждены министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, ректор Белорусского государственного экономического университета Владимир Шимов, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии – директор государственного научного учреждения "Институт порошковой металлургии" Александр Ильющенко, генеральный директор ЗАО "Витэкс" Виктор Терещенко.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь Ирина Абельская, председатель Белорусской общественной организации офицеров инженерных войск Павел Гутенко, ведущий редактор главного выпуска республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Алина Шрубок удостоены ордена Почета.

Заслуги профессора-консультанта кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках БГЭУ Геннадия Короленка отмечены орденом Франциска Скорины.

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 841-й гвардейской группы артиллерии 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил, подполковник Владимир Двоежонов награжден медалью "За спасенную жизнь".

Медали "За отвагу" удостоен бывший старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №18 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Сергей Куценко.

Значительная группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов удостоена медалей "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в охране государственной границы".

Кроме того, несколько десятков человек удостоены медали "За трудовые заслуги". В их числе начальник производства СООО "Белвест" Вадим Альхименко, первый проректор Академии управления при президенте Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Бороденя, главный ветеринарный врач ОАО "Городея" Несвижского района Наталия Бусько, токарь ОАО "Нафтан" Леонид Василевский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Аналогичной награды также удостоены редактор отдела переводов (на английский язык) центра внешних коммуникаций республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Наталья Ковалевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, декан факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного университета Наталья Лесневская, директор Белорусского газоперерабатывающего завода РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Сергей Пашков. Кроме того, отмечены трудовые заслуги генерального директора ОАО "Брестская областная база "Бакалея" Валентины Хандошко, заместителя генерального директора – начальника центра внешних коммуникаций республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Марты Чвей, заведующего отделом историографии и методов исторического исследования Института истории Национальной академии наук Беларуси Валентины Яновской.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь цирка имени Валерия Абеля государственного учреждения "Дворец культуры "Костюковка" Татьяна Абель, артист балета государственного учреждения "Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси" Александр Глазко, декан факультета международных бизнес-коммуникаций Белорусского государственного экономического университета Наталия Попок, артист театра кукол – ведущий мастер сцены Гродненского областного театра кукол Людмила Павловская. Среди награжденных также директор Заширского культурно-спортивного центра Евгения Шадрина, главный редактор издательства республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации агентства Леонид Щеглов.

Кроме того, Указом присвоены почетные звания Республики Беларусь представителям сфер культуры, искусства, науки, образования, промышленности, архитектуры.

Звание "Народный артист Беларуси" присвоено ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зое Белохвостик, "Заслуженный артист Республики Беларусь" - артисту-вокалисту (солисту) Могилевской областной филармонии Искуи Абалян-Боровской, "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь" – доценту кафедры интерьера и оборудования Белорусской государственной академии искусств Виктору Барабанцеву, "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" – первому заместителю главного редактора учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Михаилу Лебедику, "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" – заведующему кафедрой экономической теории Белорусского государственного экономического университета Виктору Воробьеву.

Также работники белорусских вузов удостоены звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь". В их числе профессор кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического университета Валентина Симхович.

Звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" удостоены работники сферы промышленности. Среди них – заместитель начальника производства ОАО "Нафтан" Владислав Николаев.