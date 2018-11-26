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«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах
Новости Беларуси. Новый зал борьбы откроют в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он переедет в помещение бывшего лекционного зала местной строительной фирмы.
Здание требует ремонта. На объекте ежедневно работают более 10 человек. Здесь уже демонтировали пол, заменили окна, на очереди – кровля.
Сейчас вольной борьбой в городе занимаются около сотни детей. Пока помещение у спортсменов не совсем подходит для тренировок. В новом зале будут созданы все условия.
Наталья Паулаускас, директор детско-юношеской спортивной школы Стародорожского района:
Как только зал будет построен, создадут стандартные условия – ковры будут лежать. Будут проводиться соревнования областного уровня и даже, я думаю, республиканского.
Историческую мозаику в холле здания решили сохранить, а вот фасад приобретет более современный вид. Также отремонтируют крыльцо и оборудуют парковку. Первые тренировки в новом зале начнутся в конце 2019 года.
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Новости Беларуси. Новый зал борьбы откроют в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он переедет в помещение бывшего лекционного зала местной...
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