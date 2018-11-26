ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

27.11.2018 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Следователи ищут очевидцев ДТП в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, в субботу 24 ноября около 18 часов местная жительница при повороте на улицу Советскую сбила 10-летнего мальчика.

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить в Следственный комитет.

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе
Новости по теме

В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек

В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

В Дзержинском районе Volkswagen насмерть сбил 38-летнего мужчину

В Минском районе водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Минске микроавтобус сбил 34-летнюю женщину на пешеходном переходе

Лось стал причиной тройного ДТП под Молодечно

В Столбцовском районе грузовик протаранил пропускавшие пешехода легковушки

Подробности жуткой аварии под Радошковичами: среди пострадавших – малыш полутора лет и 10-летний ребёнок
‡агрузка...
Новости 24 часа

Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

«Цели всё выше и выше». Арина Соболенко провела мастер-класс для юных теннисистов в Минске

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Новости экономики за 27.11.2018

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования

Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС

В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следователи ищут очевидцев ДТП в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, в субботу 24 ноября около 18 часов местная жительница...
 
Новости дня
Новости разные
 
Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика