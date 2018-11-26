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Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября
Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы и гости страны смогут получить консультацию по вопросам оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Бесплатно проконсультироваться можно будет во всех нотариальных конторах и бюро страны.
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Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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