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Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС

27.11.2018 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже прошла контроль качества. Это 180 тепловыделяющих блоков. 163 из них будут загружены в сам реактор, а 17 – останутся в резерве.

Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС

Изготовил топливо Новосибирский завод химконцентратов. Он входит в топливную компанию «Росатома». Топливо подвезут в начале 2019 года.

По подсчетам экспертов, строительство БелАЭС даст возможность замещать до 5 млрд кубометров природного газа. Первый энергоблок планируют запустить в 2019 году, второй – годом позже.

Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже прошла контроль качества. Это 180...
 
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