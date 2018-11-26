Пятерых обвиняемых по «делу БелТА» перевели в свидетели

Следственный комитет прекратил уголовное преследование по «делу БелТА» в отношении пятерых сотрудников TUT.by, в том числе Галины Уласик, Анны Калтыгиной и Дмитрия Бобрика. Причина та же, что и с другими журналистами, чьи дела прекратили на этой неделе ( раз , два ) − статья 86 Уголовного кодекса, по которой лица впервые совершили преступление, но оно не несёт общественной угрозы, поэтому их дела переводят на административную ответственность, пишет TUT.by.

Все пять «освобождённых» редакторов погасили ущерб (от 3000 до 17 000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). По «делу БЕЛТА» они проходят как свидетели. Им отменили подписки о невыезде.

Обвиняемыми по уголовному делу остаются:

Главный редактор TUT.by Марина Золотова (она проходит по части второй статьи 425 − бездействие должностного лица);

Редактор TUT.by Анна Ермаченок;

Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.