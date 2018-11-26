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Пятерых обвиняемых по «делу БелТА» перевели в свидетели
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование по «делу БелТА» в отношении пятерых сотрудников TUT.by, в том числе Галины Уласик, Анны Калтыгиной и Дмитрия Бобрика. Причина та же, что и с другими журналистами, чьи дела прекратили на этой неделе (
Все пять «освобождённых» редакторов погасили ущерб (от 3000 до 17 000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). По «делу БЕЛТА» они проходят как свидетели. Им отменили подписки о невыезде.
Обвиняемыми по уголовному делу остаются:
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование по «делу БелТА» в отношении пятерых сотрудников TUT.by, в том числе Галины Уласик, Анны Калтыгиной и Дмитрия...
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