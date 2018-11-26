ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" локализован на площади 300 кв. м - МЧС

27.11.2018 21:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Пожарным удалось локализовать возгорание на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

"Локализация в 21:10 на 3-й и 4-й палубах на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на ледоколе поступило в 19.00. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. Сообщалось, что огнем охвачены вторая, третья и четвертая палубы ледокола. В 20:07 ранг пожара был поднят до номера 3. Как сообщили "Интерфаксу" в штабе пожаротушения, горят кабели, и отмечается сильное задымление.

По последним данным МЧС, пострадали два человека.

Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что задымление на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге имеет технологическую причину. "Предварительно, в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах - короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление", - сказал источник.

Однако не исключена и версия нарушений при работах с судном. "Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса", - сказал он.

Строительство дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись. Замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал о планах построить ледокол к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Основные характеристики судна: длина - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На судне применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что исключает обмерзание корпуса.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве подводных кораблей и надводного нефтеналивного флота.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарным удалось локализовать возгорание на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Брэсце мужчына з электрашокерам напаў на інкасатара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика