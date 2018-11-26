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Трехкратный чемпион мира Терещенко находится на просмотре в ХК "Динамо-Минск"

27.11.2018 21:42 — Разное | Интерфакс  
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Минское "Динамо" подписало просмотровый контракт с российским центральным нападающим Алексеем Терещенко, сообщает пресс-служба хоккейного клуба во вторник.

"Титулованный российский центрфорвард Алексей Терещенко заключил пробное соглашение с нашим клубом. До 7 декабря тренерский штаб "зубров" определится с перспективами игрока", - говорится в сообщении.

Ранее С.Терещенко выступал за московское "Динамо", воспитанником которого является, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев", в составе которых пять раз становился чемпионом страны. Вместе с казанцами он обладателем Кубка европейских чемпионов в форме "Ак Барса" (2007).

В рядах московского "Динамо" А.Терещенко провел четыре последних сезона. В чемпионате-2017/18 он сыграл 27 матчей и набрал 9 (2+7 по системе "гол+пас") очков и 22 минуты штрафа при показателе полезности +4.

В составе сборной России А.Терещенко три раза становился чемпионом мира (в 2008, 2009, 2012 годах) и серебряным призером (2010 г.).

 
 
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Минское "Динамо" подписало просмотровый контракт с российским центральным нападающим Алексеем Терещенко, сообщает пресс-служба хоккейного клуба во вторник....
 
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