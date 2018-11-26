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В Бресте совершено нападение на инкассатора
Нападение на инкассатора совершено в Бресте 27 ноября, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Известно, что инцидент произошел на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, когда один из инкассаторов вышел из автомобиля. На помощь к коллеге, на которого напал мужчина, поспешил находивший в автомобиле инкассатор. Вдвоем они смогли отбиться от нападавшего.
33-летнего злоумышленника сразу удалось задержать. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Нападение на инкассатора совершено в Бресте 27 ноября, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Известно, что инцидент произошел на пересечении проспекта Машерова и...
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