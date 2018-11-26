В Бресте совершено нападение на инкассатора

Нападение на инкассатора совершено в Бресте 27 ноября, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Известно, что инцидент произошел на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, когда один из инкассаторов вышел из автомобиля. На помощь к коллеге, на которого напал мужчина, поспешил находивший в автомобиле инкассатор. Вдвоем они смогли отбиться от нападавшего.

33-летнего злоумышленника сразу удалось задержать. В настоящее время с ним работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.