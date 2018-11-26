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Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам - заявление Совета НАТО

27.11.2018 21:20 — Разное | Интерфакс  
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Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - сказано заявлении Совета НАТО, распространенном в Брюсселе.

"Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала. Мы призываем Россию без промедления освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - заявили представители стран Североатлантического альянса.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", - говорится в их заявлении.

"Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах. Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем и не будем признавать", - отмечается в документе.

В нем указывается на то, что строительство моста через Керченский пролив представляют собой "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

"НАТО поддерживает Украину и будет и впредь оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках существующего между нами сотрудничества. НАТО продолжит следить за ситуацией", - пообещал Североатлантический совет.

 
 
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Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам. "Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи...
 
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