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Китай пообещал Беларуси полную поддержку в переговорном процессе по вступлению в ВТО

27.11.2018 21:13 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. В ходе встречи Ц.Цимин заверил собеседника в полной поддержке Китаем Беларуси и переговорном процессе по присоединению ВТО, сообщили в МИД Беларуси.

"Ц.Цимин заверил в полной поддержке Китаем Беларуси в переговорном процессе по присоединению к ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе встречи собеседники обсудили проблематику реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и в этой связи подтвердили принципиальную поддержку обеими странами открытой и справедливой многосторонней торговой системы, призванной обеспечить стабильную и предсказуемую среду для международной торговли. Белорусский и китайский дипломаты согласились с тем, что в контексте усилий по созданию сообщества единой судьбы человечества большое значение приобретает обеспечение в рамках ВТО принципа справедливого развития и в этой связи – должного уважения интересам развитых и развивающихся стран-участниц многосторонней торговой системы.

А.Дапкюнас и Ц.Цимин также обсудили ход подготовки мероприятий по подведению итогов Года туризма Беларуси в Китае, которые должны пройти в Беларуси 21-24 декабря 2018 г.

"Заместитель министра и посол отметили существенную активизацию белорусско-китайского взаимодействия по вопросам туризма на межрегиональном уровне – между областями Беларуси и провинциями Китая – и целесообразность дальнейших совместных мер по содействию расширения туристического обмена между двумя странами", - отметили в МИД Беларуси.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. В ходе встречи Ц.Цимин заверил собеседника в...
 
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