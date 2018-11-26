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Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

27.11.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Команда художников, архитекторов и просто неравнодушных минчан создают креативные общественные пространства в Серебрянке.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Творческая группа трудится над созданием гид-комикса. Все это – в рамках проекта «Серебрянка – мой спальный».

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Павел Нехаев, создатель путеводителя по микрорайону Серебрянка г. Минска:
Мы гуляем, размаўляем з жыхарамі Серабранкі. У нас 9 герояў, рознага ўзросту, розных прафесій, рознай ступені мабільнасці. Яны расказваюць пра самыя свае любімыя месцы, даюць парады, куды схадзіць, чым заняцца ў раёне.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Ольга Неснова, иллюстратор путеводителя по микрорайону Серебрянка г. Минска:
Мы стараемся сделать картинку интересной, подойти с юмором. Был молодой парень студент и ему 22 года – это одна история, женщина пожилая, пенсионерка – это совершенно другая история. Много историй из прошлого, из 90-ых или, вообще, с самых начальных годов района, когда здесь ещё были деревни.

Впрочем, люди – самое главное звено в цепи событий, которые изменят лицо знаменитой Серебрянки. Поэтому была организована обратная связь и запущен сайт, чтобы узнать буквально из первых уст, чего же не хватает горожанам.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Надежда Царенок, организатор проекта «Серебрянка – мой спальный»:
Одним из этапов нашего проекта было голосование. Мы выбрали сами семь мест. Сейчас голосование окончено и идет разработка эскизов, выложим их на сайте и дадим возможность жителям комментировать.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Некоторые минчане живут здесь с детства и не променяют самый обычный, на первый взгляд, район ни на какой другой.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Минчане, живущие в Серебрянке:
Мне нравится!

Ещё раньше было написано, что если здесь поселишься, то в радиусе 400 метров будет всё: и магазины, и кинотеатр, и базар. И сейчас есть, даже больше.

Магазины, поликлиники: удобный очень район. Транспортное сообщение очень хорошее.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Мне всего хватает. Я хожу два раза в бассейн. Сегодня из бассейна – прямо в театр!

Чего не хватает? Может, метро…

Пить кофе, кататься на качелях, играть в теннис или просто любоваться уютной территорией. Голоса разделились. Но объединяет всех одно: стремление сделать лучше то место, где каждый проводит большую часть своего времени.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Жителей уже не раз приглашали на фестивали, праздники, мастер-классы и пленэры, которые регулярно устраивают координаторы проекта совместно с Центром дополнительного образования детей и молодёжи.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Ирина Шаченок, методист клуба «Ровесник» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. Минска:
Недавно у нас проходило три совместных мероприятия. Последнее из них – это просмотр диафильма в клубе по месту жительства «Ровесник». Очень хорошие отзывы и от родителей, и от детей.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Заинтересована в повышении качества жизни и администрация. Ведь проект «Серебрянка – мой спальный» значим не только для публичного пространства одного микрорайона, но и хороший пример для улучшения городской среды в остальных локациях Минска.

Надежда Царенок, организатор проекта «Серебрянка – мой спальный»:
Администрация Ленинского района восприняла проект очень положительно. На самом деле, поддерживает нас во всех наших начинаниях. Потому что у проекта есть разные этапы, разные мероприятия мы проводим.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Этому проекту «Серебрянка – мой спальный» будет оказана всесторонняя поддержка. И мы на следующий год выработаем программу, где в реализации этого проекта будут задействованы и урбанистская платформа, жители микрорайона Серебрянка, ЖЭСы, и ЖЭО, и ЖКХ, в целом.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Заниматься развитием городского пространства имеет смысл. Конкретно в Серебрянке проживает более ста тысяч человек, а это целый город в городе. «Спальник» в перспективе должен стать не просто зоной для сна, а местом притяжения. Достойный ответ центру – такой негласный девиз придумали себе авторы идеи. Ведь комфорт не должен иметь территориальных границ.
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Теги: Минск
 
 
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Команда художников, архитекторов и просто неравнодушных минчан создают креативные общественные пространства в Серебрянке. Творческая группа трудится над...
 
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