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Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»
Команда художников, архитекторов и просто неравнодушных минчан создают креативные общественные пространства в Серебрянке.
Творческая группа трудится над созданием гид-комикса. Все это – в рамках проекта «Серебрянка – мой спальный».
Ольга Неснова, иллюстратор путеводителя по микрорайону Серебрянка г. Минска:
Впрочем, люди – самое главное звено в цепи событий, которые изменят лицо знаменитой Серебрянки. Поэтому была организована обратная связь и запущен сайт, чтобы узнать буквально из первых уст, чего же не хватает горожанам.
Некоторые минчане живут здесь с детства и не променяют самый обычный, на первый взгляд, район ни на какой другой.
Минчане, живущие в Серебрянке:
– Ещё раньше было написано, что если здесь поселишься, то в радиусе 400 метров будет всё: и магазины, и кинотеатр, и базар. И сейчас есть, даже больше.
– Магазины, поликлиники: удобный очень район. Транспортное сообщение очень хорошее.
– Мне всего хватает. Я хожу два раза в бассейн. Сегодня из бассейна – прямо в театр!
– Чего не хватает? Может, метро…
Жителей уже не раз приглашали на фестивали, праздники, мастер-классы и пленэры, которые регулярно устраивают координаторы проекта совместно с Центром дополнительного образования детей и молодёжи.
Заинтересована в повышении качества жизни и администрация. Ведь проект «Серебрянка – мой спальный» значим не только для публичного пространства одного микрорайона, но и хороший пример для улучшения городской среды в остальных локациях Минска.
Надежда Царенок, организатор проекта «Серебрянка – мой спальный»:
Заниматься развитием городского пространства имеет смысл. Конкретно в Серебрянке проживает более ста тысяч человек, а это целый город в городе. «Спальник» в перспективе должен стать не просто зоной для сна, а местом притяжения. Достойный ответ центру – такой негласный девиз придумали себе авторы идеи. Ведь комфорт не должен иметь территориальных границ.
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Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»
Команда художников, архитекторов и просто неравнодушных минчан создают креативные общественные пространства в Серебрянке. Творческая группа трудится над...
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