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«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах

27.11.2018 21:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый зал борьбы откроют в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он переедет в помещение бывшего лекционного зала местной строительной фирмы.

Здание требует ремонта. На объекте ежедневно работают более 10 человек. Здесь уже демонтировали пол, заменили окна, на очереди – кровля.

«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах

Сейчас вольной борьбой в городе занимаются около сотни детей. Пока помещение у спортсменов не совсем подходит для тренировок. В новом зале будут созданы все условия.

«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах

Наталья Паулаускас, директор детско-юношеской спортивной школы Стародорожского района:
Здесь будет располагаться наше государственное учреждение – детско-юношеская спортивная школа, вся администрация. Также мы планируем в фойе на первом этаже установить дополнительное спортивное оборудование, столы для занятия настольным теннисом.

Как только зал будет построен, создадут стандартные условия – ковры будут лежать. Будут проводиться соревнования областного уровня и даже, я думаю, республиканского.

Историческую мозаику в холле здания решили сохранить, а вот фасад приобретет более современный вид. Также отремонтируют крыльцо и оборудуют парковку. Первые тренировки в новом зале начнутся в конце 2019 года.

«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах

«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах

«Будут проводиться соревнования областного уровня». Новый зал борьбы появится в Старых Дорогах
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новый зал борьбы откроют в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он переедет в помещение бывшего лекционного зала местной...
 
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