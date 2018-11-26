Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы и гости страны смогут получить консультацию по вопросам оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Бесплатно проконсультироваться можно будет во всех нотариальных конторах и бюро страны.



