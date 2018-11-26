Внимание: «Прямая линия!».
1 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель районного исполнительного комитета Белов Владимир Владимирович.
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1 декабря председатель райисполкома проведет «прямую телефонную линию»
27.11.2018 21:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Внимание: «Прямая линия!».
1 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель районного исполнительного комитета Белов Владимир Владимирович.
(Visited 1 times, 1 visits today)
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Внимание: «Прямая линия!». 1 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» председатель
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