В поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов

В целях повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога произведет оборудование мест для провоза велосипедов в поездах региональных линий экономкласса с ненумерованными местами.





На первоначальном этапе местами для провоза велосипедов оборудуются два состава: электропоезд ЭР9 и дизель-поезд ДР1А в головных вагонах (для трех велосипедов в каждом вагоне). Установленные на подвижном составе конструкции пройдут испытания прочности крепления. В дальнейшем местами для провоза велосипедов планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса, сообщили корреспонденту «СП» в пресс-центре БЖД.

Также в планах Белорусской железной дороги оборудование данного подвижного состава специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади.

Все работы планируется осуществить при проведении плановых ремонтов подвижного состава.

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