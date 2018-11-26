Идентификация пользователей сайтов

Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.



Основные этапы:

1. Идентификация.

Создание пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения.*

2. Активация учетной записи.

Пользователю будет оправлено СМС с кодом на номер телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств.**

3. Авторизация на сайте.

Введение логина и пароля, указанных при регистрации.

Пользователь может в любое время расторгнуть пользовательское соглашение в одностороннем порядке, при этом сведения о пользователе и его действиях еще будут храниться в течение года.

Владелец сайта должен обеспечить защиту от утраты и разглашения без согласия пользователя сведений, которые указаны в положении. При этом он обязуется предоставить эти сведения по требованию органов прокуратуры, КГБ, Министерства информации, налоговых органов, судов и органов по оперативно-разыскной деятельности в установленном законом порядке.

Новые правила вступят в силу 1 декабря.

*Соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством.

**На один номер мобильного телефона можно будет зарегистрировать только одну учетную запись на каждом конкретном интернет-ресурсе.

Источник: постановление Совета Министров Беларуси от 23 ноября 2018 года №850.

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