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В Бресте 33-летний грабитель с электрошокером напал на инкассатора

27.11.2018 22:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте 33-летний грабитель с электрошокером напал на инкассатора
Снимок носит иллюстративный характер. © / globallookpress.com

Как стало известно, 27 ноября около 19.30 сотрудник инкассаторской службы выходил из банка, неся с собой выручку. Неожиданно на него напал мужчина с электрошокером, пишет БЕЛТА.

В Бресте 33-летний грабитель с электрошокером напал на инкассатора Имеет ли право водитель инкассаторской машины проезжать по тротуару?

Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, на помощь коллеге подоспел водитель инкассаторской машины. Вместе им удалось отбиться от нападавшего. Вскоре 33-летнего мужчину задержали правоохранители.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. Следователи проверяют информацию о том, были ли сообщники у задержанного мужчины. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Инцидент произошел вечером 27 ноября на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
 
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