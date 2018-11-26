В Бресте 33-летний грабитель с электрошокером напал на инкассатора

Как стало известно, 27 ноября около 19.30 сотрудник инкассаторской службы выходил из банка, неся с собой выручку. Неожиданно на него напал мужчина с электрошокером, пишет БЕЛТА .

Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, на помощь коллеге подоспел водитель инкассаторской машины. Вместе им удалось отбиться от нападавшего. Вскоре 33-летнего мужчину задержали правоохранители.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. Следователи проверяют информацию о том, были ли сообщники у задержанного мужчины. Возбуждено уголовное дело.