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В Бресте 33-летний грабитель с электрошокером напал на инкассатора
27.11.2018 22:17 — Разное | Аргументы и факты
Снимок носит иллюстративный характер. © /
Как стало известно, 27 ноября около 19.30 сотрудник инкассаторской службы выходил из банка, неся с собой выручку. Неожиданно на него напал мужчина с электрошокером, пишет
Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, на помощь коллеге подоспел водитель инкассаторской машины. Вместе им удалось отбиться от нападавшего. Вскоре 33-летнего мужчину задержали правоохранители.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. Следователи проверяют информацию о том, были ли сообщники у задержанного мужчины. Возбуждено уголовное дело.
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Инцидент произошел вечером 27 ноября на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
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