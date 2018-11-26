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В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

27.11.2018 20:35 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Фото из открытых источников

Как сообщили представители МЧС Республики Беларусь, в среду 28 ноября будут проведены тренировочные мероприятия по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях.

В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях Должникам в Беларуси будут приходить специальные SMS-оповещения

В частности, специалисты проверят систему оповещения населения с использованием бегущей строки на телеканалах. Она появится на телеканалах Белтелерадиокомпании, «ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь» и в главном меню интерактивного телевидения IPTV «Zala».

Сообщается, что бегущая строка будет сопровождаться следующим текстом: «МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения». В МЧС просят с пониманием отнестись к необходимости подобной проверки.

 
 
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На некоторых телеканалах появится специальная бегущая строка.
 
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