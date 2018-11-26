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Электронную систему учета древесины тестируют в трех лесхозах Беларуси

27.11.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Разработка Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) станет одним из важнейших этапов на пути к цифровизации деятельности Министерства лесного хозяйства. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время республиканского семинара "Учет лесоматериалов на базе макета автоматизированной системы электронного учета древесины" в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61005.php

Электронную систему учета древесины тестируют в трех лесхозах Беларуси


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61005.php

Электронную систему учета древесины тестируют в трех лесхозах БеларусиСистема тестируется на базе трех лесхозов - Гродненского, Дрогичинского и Узденского, теперь основная задача - сделать ее общеприменительной для всех лесопользователей и максимально удобной. Специалисты ведомства внимательно изучили опыт передовых европейских лесных держав, которые уже действуют по такой схеме.

"Система не должна перегружать тех людей, которые работают в лесу и будут ей пользоваться, но при этом должна позволить нам максимально исключить человеческий фактор в процессе учета и отпуска древесины", - подчеркнул руководитель ведомства.

Место проведения семинара - Гродненский лесхоз - выбрано неслучайно: здесь тестируют пилотный проект. "Мы выработали определенное видение работы системы учета древесины в целом и считаем необходимым доработать и развить отдельные концептуальные положения. Они, в частности, касаются количества стадий учета древесины с первичной постановки, начиная с промежуточного склада, интеграции системы с учетной системой предприятия", - рассказал руководитель учреждения Виталий Яшкин.

В республиканском семинаре приняли участие более 60 представителей различных ведомств и организаций. По итогам мероприятия руководителям лесохозяйственных учреждений рекомендовано вести учет древесины на промежуточном лесопромышленном складе и производить маркировку штабелей сформированной продукции по сортам.

Как сообщалось, внедрение первой очереди ЕГАИС в промышленную эксплуатацию должно осуществиться не позднее четвертого квартала 2020 года. Полностью перейти на электронный учет древесины и сделок с ней Беларусь должна с января 2021 года.

 
Теги: Гродно
 
 
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Разработка Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) станет одним из важнейших этапов на пути к...
 
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