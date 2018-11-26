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Гандболисты БГК потерпели пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги

27.11.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели пятое поражение в регулярном сезоне SEHA-лиги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61003.php

Гандболисты БГК потерпели пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги

Фото: bgk-meshkova.com

На домашней площадке брестчане с разницей в 5 мячей уступили лидеру турнира хорватскому «Нексе».

БГК имени Мешкова (Брест) — «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 25:30 (13:14).

27 ноября. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Кулак (4), Шкуринский, Юринок, Потеко, Ивич (2), Шумак (3), Баранов (1/1), Горак (1), Разгор (2), Обранович (2), Сельвесюк (2/2), Джукич (4/1), Джорджич (4).

«Нексе»: Лелич, Шипич (3), Гаджа (1), Лебан, Этер (1), Цар, Бувинич, Елинич (2), Вида (1), Лончар, Лаврич (2), Томич (1), Яганьяц (7), Челеби (3), Возаб (9/5).

Потерпев 5-е поражение в 9 матчах со старта турнира, брестчане занимают в турнирной таблице 6-е место среди 10 команд. По итогам регулярного сезона квартет лучших выйдет в «финал четырех».

Маноло Каденас (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Считаю, что сегодня победил соперник, который больше этого хотел. Соперник превзошел нас и в атаке, и в обороне. Но в первую очередь — в желании. Особенно нам не удался второй тайм. Это поражение чувствительно и болезненно для нас. Должны из него извлечь уроки и начать готовится к выездному поединку с «Барселоной», приводит слова наставника официальный сайт БГК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61003.php

Гандболисты БГК потерпели пятое поражение в чемпионате SEHA-лиги

Фото: bgk-meshkova.com

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели пятое поражение в регулярном сезоне SEHA-лиги. Фото: bgk-meshkova.com На домашней площадке брестчане с разницей в 5 мячей уступили...
 
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