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На что сделает акценты новый председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский

27.11.2018 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Эдуард Венский – новый председатель Белорусской федерации волейбола. На посту руководителя он сменил Дмитрия Пясецкого, который пробыл в должности около полутора лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За вновь избранного председателя делегаты проголосовали единогласно.

На что сделает акценты новый председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский

Эдуард Венский – известное лицо в белорусском волейболе. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году, завоевав золото чемпионата Беларуси в составе «Шахтера». До этого долгое время играл в Финляндии и даже был введен в зал славы местного клуба. Кроме того, он неоднократно вызывался в нашу национальную сборную.

Основными направлениями деятельности новый председатель видит поддержку сборных, развитие детского волейбола и популяризацию этой игры в регионах.

На что сделает акценты новый председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский

Эдуард Венский, председатель ОО «Белорусская федерация волейбола»:
Очень ждем, надеемся, что мужская сборная пробьется на финальную часть чемпионата Европы. Все шансы для этого есть. Женская сборная уже там играет. Конечно, для нашего вида спорта это большой шаг вперед.

В плане клубного волейбола, конечно, сейчас чемпионат идет. Больших изменений не будет. Все изменения, которые будут запланированы, естественно, будут вынесены на общее обсуждение тренеров, руководителей команд, Но это уже будет следующий сезон.

Напомним, что председатель федерации избирается сроком на 4 года.
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Новости Беларуси. Эдуард Венский – новый председатель Белорусской федерации волейбола. На посту руководителя он сменил Дмитрия Пясецкого, который пробыл в...
 
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