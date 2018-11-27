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Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик
Всемирная неделя предпринимательства отгремела недавно в Минске. Буквально за считанные дни столица пополнилась сотнями новых идей во всех сферах. Одним из ярких ивентов стала так называемая битва стартапов.
Например, у робота-манипулятора. Компактный механизм, со слов создателей, без труда найдет место на любом предприятии и разгрузит сотрудников.
Евгений Коваленко, участник битвы стартапов:
В тоже время, любители курортов и знатоки турбизнеса оценили проект мульти-путешествий.
Анна Жигар, участник битвы стартапов:
Более 40 стендов и около сотни представителей стартапов. От образования до медицины, от финансов до инноваций. Выставка стала настоящим рассадником идей. Какие из них найдут реальное применение в столице и не только, решали гуру бизнеса.
Дмитрий Белоус, участник битвы стартапов:
Роман Косарь, участник битвы стартапов:
Ольга Корбан, участник битвы стартапов:
По результатам состязания 5 самых интересных, значимых и перспективных проектов получили шанс привлечь в свои стартапы инвестиции из Великобритании. В феврале полдесятка команд продемонстрируют разработки в Лондоне.
Неделя предпринимательства волной прокатилась по всей стране, но все же эпицентром событий стал Минск. Как оказалось, несмотря на огромное количество зарубежных участников и партнёров, наши соотечественники, в первую очередь, думают про улучшение внутреннего бизнес-климата.
Например, тот же блокчейн-криптокошелёк, если кто-то у нас закупается криптовалютой, конечно же, в Беларуси его могут использовать.
Любая стартап-команда спит и видит, когда придут инвестиции! В то же время никто не забывает про грамотный маркетинг и мотивацию. Кто знает, возможно, именно эти люди и эти проекты запускают прямо сейчас новую веху в истории образования, спорта или досуга. Причем не только Беларуси, но и всего мира!
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Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик
Всемирная неделя предпринимательства отгремела недавно в Минске. Буквально за считанные дни столица пополнилась сотнями новых идей во всех сферах. Одним из ярких...
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