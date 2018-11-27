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Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

27.11.2018 21:57 — Разное | СТВ  
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Всемирная неделя предпринимательства отгремела недавно в Минске. Буквально за считанные дни столица пополнилась сотнями новых идей во всех сферах. Одним из ярких ивентов стала так называемая битва стартапов.

В Национальном выставочном центре бизнес-идеи креативных и молодых смогли увидеть не только потенциальные инвесторы, но и простые посетители форума. У самых необычных и смелых проектов выстраивались целые очереди.

Например, у робота-манипулятора. Компактный механизм, со слов создателей, без труда найдет место на любом предприятии и разгрузит сотрудников.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Евгений Коваленко, участник битвы стартапов:
Робот используется в качестве баристы, бармена, шашечника. Недавно был турнир по шахматам – наш робот играл с Карповым. Он не выполняет изначальную функцию по замене ручного труда, но выполняет другую функцию – по привлечению внимания. В некоторых индустриях это тоже очень важно.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

В тоже время, любители курортов и знатоки турбизнеса оценили проект мульти-путешествий.

Анна Жигар, участник битвы стартапов:
Вам надо выбрать стартовый город, тему путешествия. Например, Франция или Восточная Европа – всё, что угодно. Можно выбирать количество ночей и кастомизировать своё путешествие под себя.

Купить билеты вы можете в одно касание, не надо переходить на сайты компаний, мы всё это сделаем за вас.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Более 40 стендов и около сотни представителей стартапов. От образования до медицины, от финансов до инноваций. Выставка стала настоящим рассадником идей. Какие из них найдут реальное применение в столице и не только, решали гуру бизнеса.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Дмитрий Белоус, участник битвы стартапов:
Один из десяти деток болеет синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, по официальной статистике. Мы разрабатываем новый метод, который поможет избавиться им от таблеток и

будем применять нейрогарнитуру, которая поможет им тренироваться концентрироваться и расслабляться.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Роман Косарь, участник битвы стартапов:
Вода высокой степени очистки с добавлением ионов серебра и меди. Мы позволяем людям уйти от традиционной химии к абсолютно безопасным средствам гигиены.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Ольга Корбан, участник битвы стартапов:
Онлайн-платформа, на которой собраны образовательные программы по всему миру.

Пользователь может зайти на наш сайт, выбрать страну обучения, курс, направление и посмотреть, какие есть образовательные программы в любой стране мира.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

По результатам состязания 5 самых интересных, значимых и перспективных проектов получили шанс привлечь в свои стартапы инвестиции из Великобритании. В феврале полдесятка команд продемонстрируют разработки в Лондоне.

Неделя предпринимательства волной прокатилась по всей стране, но все же эпицентром событий стал Минск. Как оказалось, несмотря на огромное количество зарубежных участников и партнёров, наши соотечественники, в первую очередь, думают про улучшение внутреннего бизнес-климата.

Ольга Федорова, ивент-менеджер:
Достаточно большая часть представленных стартапов ориентирована именно на белорусский рынок. Это как в области медицины, сельского хозяйства, логистики.

Например, тот же блокчейн-криптокошелёк, если кто-то у нас закупается криптовалютой, конечно же, в Беларуси его могут использовать.

Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Любая стартап-команда спит и видит, когда придут инвестиции! В то же время никто не забывает про грамотный маркетинг и мотивацию. Кто знает, возможно, именно эти люди и эти проекты запускают прямо сейчас новую веху в истории образования, спорта или досуга. Причем не только Беларуси, но и всего мира!
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Теги: Минск
 
 
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Всемирная неделя предпринимательства отгремела недавно в Минске. Буквально за считанные дни столица пополнилась сотнями новых идей во всех сферах. Одним из ярких...
 
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