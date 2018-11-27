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«Неман» взял реванш у «Юности» за недавний разгром в Минске

27.11.2018 23:52 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты гродненского «Немана» взяли реванш у минской «Юности» за недавний разгром в столице.

Фото: hockey.by

27 ноября «Неман» одержал над командой Михаила Захарова сухую победу.

Напомним, что 20 ноября на льду «Чижовка-Арены» «Неман» был бит минчанами со счетом 7:1.

«Неман» — «Юность» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

«Неман»: Трус; Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов (А) — Левша; Петров — Гришанов, С. Малявко — Смуров — А. Малявко; Коршунов (К) — Дерлюк (А), Малиновский — Попов — Елисеенко; Козячий — Варивончик — Орлов; Шуба.

«Юность»: И. Брикун; Боголейша — Антонов (А), Гринь — К. Брикун — Стефанович (А); Тарлецкий — Мажуга, Волчек — Лопачук — Гайнетдинов; Геращенко — Казакевич, Протасеня — Дрозд — Кулаков (К); Барковский — Ногачев, Кашкар — Гринкевич — Кот.

Шайбы: 1:0 — Левша (Кислый, Ремезов, 24.28), 2:0 — Гришанов (Кислый, Ремезов, 52.36, в большинстве), 3:0 — Гришанов (Ремезов, Левша, 56.48, в большинстве).

Броски: 25−31 (7−8, 5−13, 13−10).

Штраф: 6−8.

Лучшие игроки матча: Гришанов, Трус — Стефанович.

Две шайбы в ворота «Юности» с интервалом в 4 минуты отправил в третьем периоде 21-летний защитник «Немана» Антон Гришанов.

«Металлург-Жлобин» — «Динамо-Молодечно» — 0:6 (0:0, 0:4, 0:2) (Бадун, 22, Лисичкин, 26, Каракулько, 36, штрафной бросок, Журня, 39, Ефименко, 42, Кучкин, 60).

«Лида» — «Шахтер-Солигорск» — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3) (Спешилов, 16, в большинстве, Черников, 20 — Горбунов, 15, в меньшинстве, А. Усенко, 19, Горбунов, 21, Дадонов, 44, А. Усенко, 50, Горбунов, 60, в пустые ворота).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 29 (9+20), М. Стефанович («Юность») — 28 (18+10), А. Кислый («Неман») — 26 (12+14), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 25 (14+11), А. Жидких («Гомель») — 23 (12+11), А. Кулаков («Юность») — 22 (3+19).

Ближайшие матчи. (Дивизион «А») 29 ноября (четверг). «Неман» — «Шахтер», «Гомель» — «Динамо» Мл, «Лида» — «Юность».

«Барановичи» — «Пинские ястребы» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: И. Леоненко («Химик») — 25 (15+10), В. Спиридонов («Могилев») — 22 (10+12), И. Коваленя («Брест») — 22 (9+13), В. Ломакин («Химик») — 22 (8+14), В. Вальков («Могилев») — 21 (8+13), А. Васько («Могилев») — 21 (4+17).

Ближайшие матчи. (Дивизион «Б») 29 ноября (четверг). «Химик-Новополоцк» — «Брест», «Локомотив-Орша» — «Барановичи», «Бобруйск» — «Витебск», Беларусь-U18 — «Могилев».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Хоккеисты гродненского «Немана» взяли реванш у минской «Юности» за недавний разгром в столице.
 
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