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Путин подписал закон о налоге для самозанятых

27.11.2018 23:05 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога для самозанятых.


Фото: пресс-служба президента России

Документ предполагает введение специального налогового режима на 10 лет с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Если эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию.

Самозанятые должны будут платить 4% с дохода, если они получают его в результате оказания услуг физическим лицам, и 6% — если юридическим.

В России, по экспертным оценкам, около 20 миллионов человек получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.

 
 
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Самозанятые должны будут платить 4% с дохода, если они получают его в результате оказания услуг физическим лицам, и 6% - если юридическим.
 
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