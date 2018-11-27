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Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога для самозанятых.
Документ предполагает введение специального налогового режима на 10 лет с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Если эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию.
Самозанятые должны будут платить 4% с дохода, если они получают его в результате оказания услуг физическим лицам, и 6% — если юридическим.
В России, по экспертным оценкам, около 20 миллионов человек получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.
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Самозанятые должны будут платить 4% с дохода, если они получают его в результате оказания услуг физическим лицам, и 6% - если юридическим.
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