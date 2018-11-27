Суд присяжных в Дортмунде во вторник, 27 ноября, приговорил к 14 годам лишения свободы Сергея В., обвиненного в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия».



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29-летний уроженец России признан виновным в покушении на убийство 28 человек. Ранее прокурор просил о пожизненном заключении, защита настаивала на наказании сроком менее десяти лет.

Взрывы у автобуса дортмундской «Боруссии» произошли 11 апреля 2017 года. Гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

На суде Сергей В. признался, что изготовил взрывчатые устройства и разместил их недалеко от дороги, по которой проезжал автобус футбольного клуба. При этом он утверждал, что не планировал никого убивать.