Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, проиграл дома пльзеньской «Виктории» в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов — 1:2.



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Счет в матче открыл Никола Влашич, который на 16-й минуте реализовал пенальти. Возможность отличиться с 11-метровой отметки имели и гости, но в конце первого тайма Роман Прохазка свой шанс не использовал.

Впрочем, вскоре он исправил свою ошибку, сравняв счет. А победный гол на 81-й минуте забил Лукаш Гейда.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Чернов, Щенников (Ефремов, 46), Набабкин, Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Бистрович, Фернандес, Чалов (Жамалетдинов, 80).

«Виктория»: Грушка, Гейда, Лимберски (Копиц, 46), Ржезник, Губник, Грошовски, Прохазка, Чермак, Петржела (Гавел, 70), Коваржик, Хоры (Ржезничек, 80).

После этого поражения у ЦСКА в активе четыре очка, как и у «Виктории», но чешский клуб находится выше за счет личных встреч. В последнем туре московская команда сыграет в гостях против мадридского «Реала». Для выхода в Лигу Европы «армейцам» нужно набирать больше очков, чем «Виктория» в игре с «Ромой».

В другом матче группы «Реал» обыграл в гостях «Рому» — 2:0. Таким образом, мадридцы гарантировали себе первое место, а римляне — второе.

Положение команд после пяти туров: 1. «Реал» — 12 очков, 2. «Рома» — 9, 3. «Виктория» — 4, 4. ЦСКА — 4.

Определились участники плей-офф и в группе «Е», где «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:1), а «Аякс» легко обыграл в гостях АЕК — 2:0.

Положение команд после пяти туров: 1. «Бавария» — 13, 2. «Аякс» — 11, 3. «Бенфика» — 4, 4. АЕК — 0.

В квартете «H» интрига погасла в добавленное время матча между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз», когда Феллайни принес победу хозяевам — 1:0. «Ювентус» также с минимальным счетом обыграл «Валенсию» — 1:0.

Положение команд после пяти туров: 1. «Ювентус» — 12, 2. «Манчестер Юнайтед» — 10, 3. «Валенсия» — 5, 4. «Янг Бойз» — 1.

А вот в группе «F» все решится в очном противостоянии «Шахтера» и «Лиона» на поле первых. Клуб из Донецка обыграл в гостях «Хоффенхайм» — 3:2, а «Лион сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 2:2.

Положение команд после пяти туров: 1. «Манчестер Сити» — 10, 2. «Лион» — 7, 3. «Шахтер» — 5, 4. «Хоффенхайм» — 3.