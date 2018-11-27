Пьяный на КамАЗе устроил в Бобруйске ДТП и хотел скрыться. Очевидицы пустились в погоню

27 ноября около 12.25 на улице Бахарова в Бобруйске произошла авария с участием КамАЗа.



Фото: bobruisk.ru

Грузовой автомобиль двигался по улице Бахарова в сторону улицы Новошоссейной. Около завода «ТДиА» он задел припаркованное у края проезжей части авто, которое, в свою очередь, задело еще одну машину. Однако водитель КамАЗа не остановился и, пытаясь скрыться с места ДТП, поехал дальше по Бахарова. В это время очевидцы ДТП бросились за ним вдогонку на своих авто.

Грузовик затормозил лишь около железнодорожного переезда, чтобы пропустить двигавшийся поезд. В это время неравнодушные бобруйчане смогли догнать его и сами задержали водителя.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, перед тем в машине ехали два человека, и изначально нетрезвый 27-летний мужчина был пассажиром. Настоящий водитель выехал из гаража, чтобы проверить состояние тормозов, которые ремонтировал. Обнаружив, что тормоза все еще неисправны, водитель прекратил движение, припарковал грузовик и вышел из машины, оставив внутри выпившего товарища. Тот, видимо, решил воспользоваться случаем, пересел за руль и поехал по улице Бахарова. О происшествии «Вечернему Бобруйску» сообщила старший инспектор ОГАИ по агитации и пропаганде Александра Адотик.



Фото: bobruisk.ru

КамАЗ принадлежал индивидуальному предпринимателю. По факту ДТП проводится проверка.