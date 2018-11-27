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Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине, сообщает
Об этом заявил президент Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес.
Дата проведения матча станет известна позже, скорее всего, матч пройдет 8 или 9 декабря.
Желание принять игру уже выразили Бразилия, Парагвай и Италия и даже российский «Енисей» из Красноярска.
— Дорогие друзья, «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»! Вы можете провести матч финала Кубка Либертадорес на нашем стадионе. Это будет незабываемо: снег, валенки и меховые шапки, — написано в
Напомним, болельщики «Ривера»
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине.
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