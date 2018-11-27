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Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины

27.11.2018 21:41 — Разное | Tut.by  
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине, сообщает Sports.ru со ссылкой на The New York Times.


Фото: twitter.com/lanumero12comar

Об этом заявил президент Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингес.

Дата проведения матча станет известна позже, скорее всего, матч пройдет 8 или 9 декабря.

Желание принять игру уже выразили Бразилия, Парагвай и Италия и даже российский «Енисей» из Красноярска.

— Дорогие друзья, «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»! Вы можете провести матч финала Кубка Либертадорес на нашем стадионе. Это будет незабываемо: снег, валенки и меховые шапки, — написано в твиттере «Енисея».

Фаны «Ривер Плейт» атаковали автобус «Бока Хуниорс». Пострадали игроки, финал Кубка Либертадорес отложен

Напомним, болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес, отложенный из-за буйства фанатов, снова перенесен

 
 
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» пройдет не в Аргентине.
 
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