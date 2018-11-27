В Минске выявлены и знают о своем статусе 4 440 ВИЧ-положительных граждан









— Из числа выявленных ВИЧ-позитивных лечение на базе инфекционных стационаров столицы получают 61 %, — отмечает Т. Светогор. — Вирусная нагрузка подавлена у 71 %. В среднем это достигается через 6 месяцев после начала высокоэффективной антиретровирусной терапии. Лечение ВИЧ-инфекции в стране осуществляется бесплатно. Недостатка в препаратах сегодня нет. Под наблюдением специалистов находятся пациенты, которые получают антиретровирусное терапию более 20 лет.





Напомним, к 2020 году Беларусь должна достигнуть стратегической цели ЮНЭЙДС по ВИЧ-СПИДУ 90-90-90. То есть 90 % ВИЧ-положительных граждан Беларуси должны знать о своем статусе, 90 % из них — получать лечение, а 90 % из проходящих терапию — иметь подавленную вирусную нагрузку и не представлять угрозы для окружающих.









Сейчас в Минске, как и во всей Беларуси, в основном ВИЧ передается половым путем. Инфицирование при инъекционном употреблении наркотических веществ выявлено в 16 % случаев по стране и в 32 % случаев в Минске.





В структуре заболеваемости по полу преобладали мужчины — 67,5 %, удельный вес женщин составил 32,5 %. Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов — 36,3 года. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастных группах 20–29 лет — 21,7 %, 30–39 лет — 48 %, 40–49 лет — 22 %.







