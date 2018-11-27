«Обвиняемого признали виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий; в получении взятки повторно; во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления», — сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда.









Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и штрафа в размере 400 базовых величин (9800 рублей). У него конфискуют имущество, он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.



