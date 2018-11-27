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Вынесли приговор сотруднику "Могилевоблавтотранса", которого обвиняли в коррупции и подлоге

27.11.2018 22:34 — Разное | Партизан  
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Суд Октябрьского района Могилева 27 ноября вынес приговор по делу в отношении должностного лица автобусного парка № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс». Его обвиняли в получении взятки и служебном подлоге.

«Обвиняемого признали виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий; в получении взятки повторно; во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления», — сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда.


Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и штрафа в размере 400 базовых величин (9800 рублей). У него конфискуют имущество, он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.


 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Октябрьского района Могилева 27 ноября вынес приговор по делу в отношении должностного лица автобусного парка № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс». Его обвиняли в...
 
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