В Минске во время проезда делегации произошло ДТП

Автомобиль спецподразделения ДПС "Стрела" двигался со стороны внутреннего круга МКАД в сторону проспекта Независимости. Его задачей было обеспечение беспрепятственного проезда транспорта некой делегации. Поэтому автомобиль с включенными проблесковыми маячками перекрыл две полосы движения.





В этот момент автобус, который двигался по крайней левой полосе, совершил наезд на "Рено", который остановился, увидев сигнал автомобиля "Стрелы". От удара "Рено" отбросило на автомобиль ГАИ. Отмечается, что пострадавших в ДТП нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На какое-то время движение транспорта было остановлено.









Как известно, во вторник в Минске собирались главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Возможно, что как раз во время проезда одной из этих делегаций и произошло упомянутое ДТП.



