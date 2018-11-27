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В Минске во время проезда делегации произошло ДТП

27.11.2018 22:21 — Разное | Партизан  
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В Минске во время проезда делегации произошло ДТП. Подробности сообщила в Telegram пресс-служба столичной ГАИ.

 Автомобиль спецподразделения ДПС "Стрела" двигался со стороны внутреннего круга МКАД в сторону проспекта Независимости. Его задачей было обеспечение беспрепятственного проезда транспорта некой делегации. Поэтому автомобиль с включенными проблесковыми маячками перекрыл две полосы движения.

В этот момент автобус, который двигался по крайней левой полосе, совершил наезд на "Рено", который остановился, увидев сигнал автомобиля "Стрелы". От удара "Рено" отбросило на автомобиль ГАИ. Отмечается, что пострадавших в ДТП нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На какое-то время движение транспорта было остановлено.


Как известно, во вторник в Минске собирались главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Возможно, что как раз во время проезда одной из этих делегаций и произошло упомянутое ДТП.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске во время проезда делегации произошло ДТП. Подробности сообщила в Telegram пресс-служба столичной ГАИ.
 
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