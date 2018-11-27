Дочь Александра Тихановича: Папа болел, но ощущал себя счастливым человеком

Анастасия Тиханович пошла по стопам знаменитых родителей. Она – певица, выступает в родной Беларуси, пишет Собеседник. пошла по стопам знаменитых родителей. Она – певица, выступает в родной Беларуси,Собеседник.





– Я счастлива, что появилась на свет в такой замечательной семье! – говорит Анастасия. – Папа и мама часто гастролировали, но про меня не забывали, старались проводить со мной все свободное время. Наверное, глядя на них, мне и самой захотелось заниматься музыкой. Я начала с четырех лет. Даже школа у меня была не обычной, а с музыкальным уклоном. Одноклассники и учителя прекрасно знали, что мои родители – известные артисты. И всегда относились к этому спокойно. У нас был очень дружный класс, мы круглые сутки занимались музыкой. Мои одноклассники тоже стали известными в Беларуси музыкантами, и мы часто встречаемся с ними за кулисами. Быть может, за моей спиной и были разговоры о какой-то протекции со стороны родителей, но я никогда не обращала на них внимания. Понимала, что подобное есть во многих сферах... Родители меня бесконечно любили и баловали. В роли пряника в нашей семье всегда выступал папа. Мама была более строгой, но я ей за это благодарна. Потому что любой кнут очень полезен, особенно в детстве.









В 2000 году в их семью пришла беда. Главе семейства поставили страшный диагноз, и потом целых семь лет он сражался с онкологией. О том, что отец серьезно болен, Анастасия знала. Но до последнего надеялась на чудо. К сожалению, его не случилось – в январе 2017 года 64-летнего музыканта не стало.





– Уход папы – очень тяжелое испытание для нашей семьи, – вздыхает Настя. – Но с Божьей помощью мы справляемся как в жизни, так и на сцене. Конечно, нам очень его не хватает. Он был светлым человеком и безгранично любил всех, кто его окружал. Он никогда не обижался и никому не завидовал. Эти качества для него были чужды. Даже в последние годы жизни, которые из-за болезни складывались для него очень непросто, он ощущал себя счастливым человеком. И мне безумно приятно, что люди, с которыми я сейчас встречаюсь, говорят о нем только хорошее. Он многим помогал и дарил радость. Согласитесь, в нашем мире такое случается совсем нечасто.





Ходили разговоры, что после смерти мужа Ядвига Поплавская мож закончить карьеру. Ведь зрители привыкли видеть их на сцене вдвоем. Масла в огонь подлил известный композитор Эдуард Ханок. Тот спустя несколько месяцев после смерти Тихановича неожиданно запретил Поплавской исполнять их знаменитый хит – «Малиновку». Официальная версия – из-за нарушения его авторских прав. Ханку не понравилось, что артистка во время своих выступлений не упоминает его имя. По словам Насти, конфликт удалось уладить лишь совсем недавно – помогли неравнодушные люди, которые заплатили композитору несколько десятков тысяч евро. Но с тех пор Ханок и Ядвига больше не общаются. Не обошлось без участия третьей стороны.





– Мама продолжает выступать, давать концерты, но теперь сольно, – рассказывает Настя. – У нее не было мысли уйти со сцены после смерти папы. Она ни разу никому не говорила, что больше не будет петь. Ведь музыка – это не просто ее профессия, а образ жизни. То, что ее наполняет. Мама понимает, что с помощью музыки и своего таланта она служит людям, дарит им положительные эмоции.





Зрители Поплавскую по-прежнему принимают очень тепло. И каждый раз выражают сочувствие по поводу смерти любимого супруга.





– Отношения мамы и папы были идеальными, – говорит Настя. – Мне бы хотелось каждой девушке пожелать такого мужа, как мой отец. Такого человека, которому можешь всегда доверять, который будет тебя любить всегда и во всем поддерживать! Когда любишь и понимаешь, что порознь вам будет гораздо хуже. Мои родители доказали, что любовь – это не бабочки в животе, а большая отдача друг другу.





Сама Анастасия Тиханович занята не только сценой, но и воспитанием сына. В этом году Иван пошел в девятый класс. Настя говорит, что сын в последнее время радует ее своими успехами.





– Его отметки в школе стали гораздо лучше, – улыбается певица. – Конечно, мы ему все помогаем. В прошлом году, например, нанимали ему репетитора по математике. Но сын сам понял, что надо подтягиваться и по другим предметам. Он у нас не только учится, еще занимается хоккеем, а также недавно закончил семилетку в музыкальной школе. Так что, быть может, он продолжит нашу музыкальную династию. Мы с мамой на это надеемся.









Сейчас Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович думают о том, чтобы увековечить память знаменитого родственника. Не исключено, что в Беларуси появится музей имени Александра Тихановича.





– Нам не раз предлагали воплотить эту идею в жизнь, – продолжает Настя. – Быть может, стоит всерьез этим заняться. Хотя папа в жизни был очень скромный, совершенно не кабинетный человек, но мне бы хотелось, чтобы имя папы было каким-то образом увековечено.



