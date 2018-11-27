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Дочь Александра Тихановича: Папа болел, но ощущал себя счастливым человеком
Со дня смерти белорусского певца Александра Тихановича (в советское время он был солистом популярного ансамбля «Верасы») прошло почти два года. Но его родные до сих пор не смирились с тем, что легендарного музыканта нет рядом.
Александр Тихонович и Ядвига Поплавская с дочерью Анастасией // архив редакции
Анастасия Тиханович пошла по стопам знаменитых родителей. Она – певица, выступает в родной Беларуси,
– Я счастлива, что появилась на свет в такой замечательной семье! – говорит Анастасия. – Папа и мама часто гастролировали, но про меня не забывали, старались проводить со мной все свободное время. Наверное, глядя на них, мне и самой захотелось заниматься музыкой. Я начала с четырех лет. Даже школа у меня была не обычной, а с музыкальным уклоном. Одноклассники и учителя прекрасно знали, что мои родители – известные артисты. И всегда относились к этому спокойно. У нас был очень дружный класс, мы круглые сутки занимались музыкой. Мои одноклассники тоже стали известными в Беларуси музыкантами, и мы часто встречаемся с ними за кулисами. Быть может, за моей спиной и были разговоры о какой-то протекции со стороны родителей, но я никогда не обращала на них внимания. Понимала, что подобное есть во многих сферах... Родители меня бесконечно любили и баловали. В роли пряника в нашей семье всегда выступал папа. Мама была более строгой, но я ей за это благодарна. Потому что любой кнут очень полезен, особенно в детстве.
В 2000 году в их семью пришла беда. Главе семейства поставили страшный диагноз, и потом целых семь лет он сражался с онкологией. О том, что отец серьезно болен, Анастасия знала. Но до последнего надеялась на чудо. К сожалению, его не случилось – в январе 2017 года 64-летнего музыканта не стало.
– Уход папы – очень тяжелое испытание для нашей семьи, – вздыхает Настя. – Но с Божьей помощью мы справляемся как в жизни, так и на сцене. Конечно, нам очень его не хватает. Он был светлым человеком и безгранично любил всех, кто его окружал. Он никогда не обижался и никому не завидовал. Эти качества для него были чужды. Даже в последние годы жизни, которые из-за болезни складывались для него очень непросто, он ощущал себя счастливым человеком. И мне безумно приятно, что люди, с которыми я сейчас встречаюсь, говорят о нем только хорошее. Он многим помогал и дарил радость. Согласитесь, в нашем мире такое случается совсем нечасто.
Ходили разговоры, что после смерти мужа Ядвига Поплавская мож закончить карьеру. Ведь зрители привыкли видеть их на сцене вдвоем. Масла в огонь подлил известный композитор Эдуард Ханок. Тот спустя несколько месяцев после смерти Тихановича неожиданно запретил Поплавской исполнять их знаменитый хит – «Малиновку». Официальная версия – из-за нарушения его авторских прав. Ханку не понравилось, что артистка во время своих выступлений не упоминает его имя. По словам Насти, конфликт удалось уладить лишь совсем недавно – помогли неравнодушные люди, которые заплатили композитору несколько десятков тысяч евро. Но с тех пор Ханок и Ядвига больше не общаются. Не обошлось без участия третьей стороны.
– Мама продолжает выступать, давать концерты, но теперь сольно, – рассказывает Настя. – У нее не было мысли уйти со сцены после смерти папы. Она ни разу никому не говорила, что больше не будет петь. Ведь музыка – это не просто ее профессия, а образ жизни. То, что ее наполняет. Мама понимает, что с помощью музыки и своего таланта она служит людям, дарит им положительные эмоции.
Зрители Поплавскую по-прежнему принимают очень тепло. И каждый раз выражают сочувствие по поводу смерти любимого супруга.
– Отношения мамы и папы были идеальными, – говорит Настя. – Мне бы хотелось каждой девушке пожелать такого мужа, как мой отец. Такого человека, которому можешь всегда доверять, который будет тебя любить всегда и во всем поддерживать! Когда любишь и понимаешь, что порознь вам будет гораздо хуже. Мои родители доказали, что любовь – это не бабочки в животе, а большая отдача друг другу.
Сама Анастасия Тиханович занята не только сценой, но и воспитанием сына. В этом году Иван пошел в девятый класс. Настя говорит, что сын в последнее время радует ее своими успехами.
– Его отметки в школе стали гораздо лучше, – улыбается певица. – Конечно, мы ему все помогаем. В прошлом году, например, нанимали ему репетитора по математике. Но сын сам понял, что надо подтягиваться и по другим предметам. Он у нас не только учится, еще занимается хоккеем, а также недавно закончил семилетку в музыкальной школе. Так что, быть может, он продолжит нашу музыкальную династию. Мы с мамой на это надеемся.
Сейчас Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович думают о том, чтобы увековечить память знаменитого родственника. Не исключено, что в Беларуси появится музей имени Александра Тихановича.
– Нам не раз предлагали воплотить эту идею в жизнь, – продолжает Настя. – Быть может, стоит всерьез этим заняться. Хотя папа в жизни был очень скромный, совершенно не кабинетный человек, но мне бы хотелось, чтобы имя папы было каким-то образом увековечено.
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Со дня смерти белорусского певца Александра Тихановича (в советское время он был солистом популярного ансамбля «Верасы») прошло почти два года. Но его родные до...
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