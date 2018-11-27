Порошенко: Количество российских танков возле границы с Украиной увеличилось в три раза









"На самом деле, то, что произошло 25 ноября - это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без какого-либо срывания шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли ВМС ВСУ", - сказал Порошенко.





По его словам, разведка предоставила материалы разведывательных данных и спутниковые снимки. "Это снимки российской военной базы, которая расположена в 18 км от нашей границы. За 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь. Как видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы увеличилось в три раза. Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, по всей длине, кардинально возросло", - отметил президент Украины.





"Поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул Порошенко.





Он отметил, что в Азовском море корабли РФ расположены по всей акватории, особая концентрация - в районе Керченского пролива. "То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа", - добавил он.









Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против трех украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо украинских моряков, один из них в тяжелом состоянии.