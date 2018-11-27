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Нападение на инкассатора совершено в Бресте
27 ноября в Бресте произошло нападение на инкассаторов.
Об этом проинформировали в пресс-службе Управления внутренних дел (УВД) Брестского облисполкома.
Инцидент произошел примерно в 19:30 прямо в центре Бреста – на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Инкассатор выходил из обменника, когда него напал неизвестный, ударил, вырвал сумку с деньгами и пытался убежать, однако был задержан самим инкассатором и его напарником-водителем, который вовремя подоспел на помощь. К счастью, никто не пострадал. Нападавшим оказался мужчина 1985 года рождения.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщает УВД.
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27 ноября в Бресте произошло нападение на инкассаторов.
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