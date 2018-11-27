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Лукашенко наградил Макея орденом Отечества, Абельскую — орденом Почёта
В 1990-е годы она была личным врачом главы государства, сейчас работает главным врачом Республиканского клинического медцентра Управления делами президента.
Ирина Абельская. Фото: tut.by
В указе № 462 от 26 ноября, который появился
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В 1990-е годы она была личным врачом главы государства, сейчас работает главным врачом Республиканского клинического медцентра Управления делами президента.
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