ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не вывозит навоз с полей. 5 причин, почему Лукашенко может быть недоволен Румасом

27.11.2018 22:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: kremlin.ru
Спустя 100 дней работы Сергея Румаса в качестве премьер-министра руководитель страны впервые позволил себе публичную критику в его адрес. Чем может быть недоволен Александр Лукашенко?

В воскресенье исполнилось 100 дней после смены верхушки правительства, а в понедельник глава страны раскритиковал его новое руководство.

Лукашенко заявил, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства:

«Я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных».


Что подразумевал руководитель страны и чем его может раздражать новый премьер? UDF.BY приводит возможные причины недовольства Александра Лукашенко.

Не вывозит навоз с полей. 5 причин, почему Лукашенко может быть недоволен Румасом

Фото: TUT.BY


Проблемы с ростом благосостояния граждан

При вступлении в должность премьера Сергей Румас обозначил рост благосостояния белорусов как главную задачу правительства. Из последующих высказываний чиновников стало понятно, что это прямое требование Лукашенко. Но уже в начальный период деятельности нового руководства Совета министров с выполнением задачи возникли проблемы.

С одной стороны Румас осуществил рекордное повышение пенсий по итогам года – на 22% (с 1 ноября они повысились третий раз за год).

С другой стороны месяц назад премьер-министру пришлось проводить совещание из-за снизившейся по итогам сентября средней зарплаты. В октябре она компенсировала падение, достигнув 999,7 рублей. Но задачи на 2019-й не впечатляют – не менее 1025 рублей средней зарплаты по году.

О существенном росте благосостояния граждан в такой ситуации говорить не приходится.


Румас не вывозит навоз с полей

Месяц назад Лукашенко дал понять, что стратегией должен заниматься он, а у Совмина несколько иные задачи:

«Я могу сказать по-народному: правительство у нас всегда занималось и реальным сектором экономики, и другими вопросами. Поэтому придется делать все: и навоз вывозить на поля, и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься».


Если вспомнить предыдущих премьеров Михаила Мясниковича и Андрея Кобякова, то они помногу времени проводили на предприятиях в регионах – даже совсем небольших. Банкир Румас пока не рвется лично контролировать работу станков и производственных линий, а также держать в руках различные товары – от колготок до туалетной бумаги.


Популярность Румаса

После назначения Румаса премьер-министром невооруженным глазом было видно некоторое воодушевление в обществе и среде экспертов. Самый молодой глава правительства в суверенной истории выглядит намного более современным и прогрессивным руководителем, чем Лукашенко.
Румас не похож на человека, готового идти против системы. Но некоторая ревность к его персоне со стороны Лукашенко не может не возникнуть.


Отсутствие плана по удвоению ВВП

Как стал понятно в понедельник, Лукашенко не отказывается от своего прежнего требования по росту ежегодного валового внутреннего продукта страны к $ 100 миллиардам в 2025 году. Руководитель страны сказал, что хотел бы услышать от премьер-министра, какие точки роста наметило правительство на 2019-й.

Румас ответил, что ими станут крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT. Но плана, как добиться стремительного роста ВВП, по всей видимости, нет.
Согласно прогнозу МВФ валовый внутренний продукт Беларуси в следующем году вырастет всего на 2,5%. Экономисты в комментариях UDF.BY отмечали, что нужно как минимум 8,5%.

Экономист: Нужны люди, которые скажут: "Григорьевич, а ведь ты не прав, дорогой"

Задача со стороны Лукашенко выглядит нереальной, но вряд ли он просто так о ней забудет.


Неясное отношение к убыточным госпредприятиям

В понедельник руководитель страны конкретизировал, что его среди прочего настораживает:

«По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами».


До этого в среде экономистов звучало мнение, что новое правительство не будет мешать тихо умирать убыточным госпредприятиям. Румас и его коллеги постоянно подчеркивают, что важно развивать малый и средний бизнес.

С другой стороны, недавно стало известно, что символу модернизации деревообработки «Борисовдреву» не прочь найти инвестора. Премьер отмечал, что инвестпроектами должны заниматься не чиновники, а бизнесмены.

Но в обоих случаях – что при равнодушном наблюдении, что при попытках приватизации – правительство понимания у Лукашенко найти не может.

100 дней Румаса в качестве премьер-министра, естественно, слишком малый срок, чтобы определить, как далее сложится будущее его правительства. Но основания для критики со стороны руководителя страны уже наметились. В предыдущий раз Румас продержался в руководстве Совмина всего полтора года – как будет на этот раз?

Три причины, почему Румас может оказаться временным премьер-министром

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Вынесли приговор сотруднику "Могилевоблавтотранса", которого обвиняли в коррупции и подлоге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика