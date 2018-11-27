Не вывозит навоз с полей. 5 причин, почему Лукашенко может быть недоволен Румасом

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«Я просто Сергею Николаевичу советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных».

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Проблемы с ростом благосостояния граждан

Румас не вывозит навоз с полей

«Я могу сказать по-народному: правительство у нас всегда занималось и реальным сектором экономики, и другими вопросами. Поэтому придется делать все: и навоз вывозить на поля, и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься».

Популярность Румаса

Отсутствие плана по удвоению ВВП

Неясное отношение к убыточным госпредприятиям

«По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами».

В воскресенье исполнилось 100 дней после смены верхушки правительства, а в понедельник глава страны раскритиковал его новое руководство.Лукашенко заявил, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства:Что подразумевал руководитель страны и чем его может раздражать новый премьер?приводит возможные причины недовольстваПри вступлении в должность премьераобозначил рост благосостояния белорусов как главную задачу правительства. Из последующих высказываний чиновников стало понятно, что это прямое требование Лукашенко. Но уже в начальный период деятельности нового руководства Совета министров с выполнением задачи возникли проблемы.С одной стороны Румас осуществил рекордное повышение пенсий по итогам года – на 22% (с 1 ноября они повысились третий раз за год).С другой стороны месяц назад премьер-министру пришлось проводить совещание из-за снизившейся по итогам сентября средней зарплаты. В октябре она компенсировала падение, достигнув 999,7 рублей. Но задачи на 2019-й не впечатляют – не менее 1025 рублей средней зарплаты по году.О существенном росте благосостояния граждан в такой ситуации говорить не приходится.Месяц назад Лукашенко дал понять, что стратегией должен заниматься он, а у Совмина несколько иные задачи:Если вспомнить предыдущих премьеров, то они помногу времени проводили на предприятиях в регионах – даже совсем небольших. Банкир Румас пока не рвется лично контролировать работу станков и производственных линий, а также держать в руках различные товары – от колготок до туалетной бумаги.После назначения Румаса премьер-министром невооруженным глазом было видно некоторое воодушевление в обществе и среде экспертов. Самый молодой глава правительства в суверенной истории выглядит намного более современным и прогрессивным руководителем, чем Лукашенко.Румас не похож на человека, готового идти против системы. Но некоторая ревность к его персоне со стороны Лукашенко не может не возникнуть.Как стал понятно в понедельник, Лукашенко не отказывается от своего прежнего требования по росту ежегодного валового внутреннего продукта страны к $ 100 миллиардам в 2025 году. Руководитель страны сказал, что хотел бы услышать от премьер-министра, какие точки роста наметило правительство на 2019-й.Румас ответил, что ими станут крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT. Но плана, как добиться стремительного роста ВВП, по всей видимости, нет.Согласно прогнозу МВФ валовый внутренний продукт Беларуси в следующем году вырастет всего на 2,5%. Экономисты в комментариях UDF.BY отмечали, что нужно как минимум 8,5%.Задача со стороны Лукашенко выглядит нереальной, но вряд ли он просто так о ней забудет.В понедельник руководитель страны конкретизировал, что его среди прочего настораживает:До этого в среде экономистов звучало мнение, что новое правительство не будет мешать тихо умирать убыточным госпредприятиям. Румас и его коллеги постоянно подчеркивают, что важно развивать малый и средний бизнес.С другой стороны, недавно стало известно, что символу модернизации деревообработки «Борисовдреву» не прочь найти инвестора. Премьер отмечал, что инвестпроектами должны заниматься не чиновники, а бизнесмены.Но в обоих случаях – что при равнодушном наблюдении, что при попытках приватизации – правительство понимания у Лукашенко найти не может.100 дней Румаса в качестве премьер-министра, естественно, слишком малый срок, чтобы определить, как далее сложится будущее его правительства. Но основания для критики со стороны руководителя страны уже наметились. В предыдущий раз Румас продержался в руководстве Совмина всего полтора года – как будет на этот раз?