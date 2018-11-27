МАРТ ответил Канопацкой, заявлявшей о монополии госСМИ



Анна Канопацкая. Фото: БелаПАН

Так, в МАРТ ответили на запрос депутата, которая просила проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства и провести оценку состояния конкурентного поля на рынке медиа.Напомним, запрос в МАРТ Канопацкая направила в сентябре. В нем она отмечала, что в Беларуси рынок информации (контента) и аналитики характеризуется «опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик» со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации.— говорится в запросе депутата.В документе Канопацкая также отмечает, что в результате такого подхода государственные производители имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности. Депутат также указывала на то, что ситуацию усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики.В ответе МАРТ, подписанном министром Владимиром Колтовичем, говорится, что вопросы, поднятые Канопацкой в запросе, являются общесистемными, в том числе с точки зрения влияния на конкурентную среду, и, как следствие, требуют принятия научно и экономически обоснованных подходов и мероприятий. Кроме того, отмечают в министерстве, необходимо изучить пояснения заинтересованных.В МАРТ также напоминают, что сегодня в Беларуси разрабатывается проект Программы развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. В последующем МАРТ планирует продолжить аналогичную аналитическую работу в других отраслях, в том числе и на рынке информации, аналитики, контента СМИ.— сказано в ответе