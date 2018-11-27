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МАРТ ответил Канопацкой, заявлявшей о монополии госСМИ

27.11.2018 22:29 — Разное | UDF  
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Анна Канопацкая. Фото: БелаПАН
Министерство антимонопольного регулирования и торговли в будущем планирует провести анализ на рынке информации, аналитики и контента СМИ в рамках проекта Программы развития конкуренции.

Так, в МАРТ ответили на запрос депутата Анны Канопацкой, которая просила проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства и провести оценку состояния конкурентного поля на рынке медиа.

Напомним, запрос в МАРТ Канопацкая направила в сентябре. В нем она отмечала, что в Беларуси рынок информации (контента) и аналитики характеризуется «опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик» со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации.

«Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга „Государственные СМИ“, ее ключевые производители (БЕЛТА, БТ, ОНТ, СТВ, „СБ. Беларусь сегодня“ и другие) активно используют финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации и аналитики», — говорится в запросе депутата.

В документе Канопацкая также отмечает, что в результате такого подхода государственные производители имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности. Депутат также указывала на то, что ситуацию усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики.

В ответе МАРТ, подписанном министром Владимиром Колтовичем, говорится, что вопросы, поднятые Канопацкой в запросе, являются общесистемными, в том числе с точки зрения влияния на конкурентную среду, и, как следствие, требуют принятия научно и экономически обоснованных подходов и мероприятий. Кроме того, отмечают в министерстве, необходимо изучить пояснения заинтересованных.

В МАРТ также напоминают, что сегодня в Беларуси разрабатывается проект Программы развития конкуренции в отдельных отраслях экономики. В последующем МАРТ планирует продолжить аналогичную аналитическую работу в других отраслях, в том числе и на рынке информации, аналитики, контента СМИ.

«В этой связи информируем, что вопросы, поднятые Вами в обращении, уже нашли свое принципиальное отражение в ходе подготовки проекта Программы. МАРТ совместно с государственными органами и бизнес-сообществом анализирует товарные рынки на предмет соблюдения равных условий для деятельности организаций всех форм собственности и добросовестной конкуренции», — сказано в ответе Владимира Колтовича.

 
 
Ссылка на источник 21
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Напомним, запрос в МАРТ депутат направила в сентябре.
 
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