|
В Бресте грабитель с электрошокером напал на инкассатора
Иллюстративное фото
Нападение было совершено недалеко от пересечения проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По данным TUT.BY, инкассатор нес в служебную машину выручку из банкомата. По пути на него напал злоумышленник с электрошокером. На помощь коллеге подоспел водитель. Вместе они отбили нападение, сообщили TUT.BY читатели.
Подозреваемого в нападении задержали во дворах недалеко от места преступления. В Следственном комитете подтвердили факт нападения. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.
«27 ноября около 19.30 ранее не судимый 33-летний житель Бреста ударил электрошокером инкассатора, который забирал выручку из банка. Подозреваемый изначально попытался вырвать из рук инкассатора сумку с деньгами. Из нее выпала пачка купюр, которую подобрал подозреваемый и попытался скрыться. Однако он был задержан вторым инкассатором до прибытия на место происшествия сотрудников органов внутренних дел», — сказано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 ноября в Бресте 33-летний мужчина напал на инкассатора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)