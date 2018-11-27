В Бресте грабитель с электрошокером напал на инкассатора

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Нападение было совершено недалеко от пересечения проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По данным TUT.BY, инкассатор нес в служебную машину выручку из банкомата. По пути на него напал злоумышленник с электрошокером. На помощь коллеге подоспел водитель. Вместе они отбили нападение, сообщили TUT.BY читатели.Подозреваемого в нападении задержали во дворах недалеко от места преступления. В Следственном комитете подтвердили факт нападения. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.— сказано в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса.