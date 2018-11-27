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Брилев признался, что имеет гражданство Британии

27.11.2018 22:23 — Разное | UDF  
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Сергей Брилев
Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о наличии у него британского паспорта. Журналист заявил, что никогда не скрывал наличие у него второго гражданства.

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — написал он.

По словам ведущего, он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу.

Сергей Брилев подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.

 
 
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Ведущий телеканала "Россия 1" прокомментировал расследование Алексея Навального.
 
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