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Брилев признался, что имеет гражданство Британии
Сергей Брилев
«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — написал он.
По словам ведущего, он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу.
Сергей Брилев подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.
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