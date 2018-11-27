Брилев признался, что имеет гражданство Британии



Сергей Брилев

— написал он.По словам ведущего, он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу.подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.