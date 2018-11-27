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Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

27.11.2018 23:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске проходит первый Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал десятки детей со слабым зрением, но с большим музыкальным талантом.

В Белом зале Храма Всех Святых состоялся их гала-концерт. А днем здесь же для ребят провели экскурсию.

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Так звучит осень в представлении Вани. Он ее никогда не видел, впрочем, как и мир за окном. И лица любимых людей. Но его чувства ложатся на клавиши фортепиано и рождают мелодию. Так у юного минчанина появились собственные «Времена года».

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Иван Цедрик:
Вот осенью, например, настроение немножко грустное, усыпающее. Зима – такое радостное, зимнее. Честно, когда я музыкой занимаюсь, в принципе обо всем забываю.

Ваня – подопечный международного благотворительного фонда Юрия Розума. Сегодня его и десятки других талантливых детей пригласили на экскурсию в Храм Всех Святых. Но рассказ гида то и дело прерывало, а точнее сказать – дополняло пение ребят.

Страсть к музыке и врожденный талант – те звенья, которые в одну цепь объединили ребят из разных городов на инклюзивном фестивале «СоТворение». Среди гостей и Курский музыкальный колледж для слепых.

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Иван Пономарев, учащийся Курского музыкального колледжа слепых:
Меня делает счастливым то, чем я занимаюсь. И я счастлив тогда, когда я достигаю своей цели. 

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Михаил Коротких, директор Курского музыкального колледжа слепых:
Самая главная ценность этого фестиваля не в том, что вышли на сцену и выступили. Самое главное, что встретились те люди, которые занимаются обучением и воспитанием незрячих детей. И именно такие формы позволяют нам объединиться, обменяться опытом, узнать, что нового и куда нам дальше двигаться.

Цель фестиваля – инклюзия, строительство той реальности, в которой люди равны вне зависимости от их здоровья.

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске

Анастасия Лебедева, заместитель председателя правления Международного благотворительного фонда Юрия Розума в Беларуси:
Такие проекты помогают интегрировать людей в общество. Пока они еще маленькие, юные, им легче. И такие проекты помогают этой личности творческой, просто имеющей какие-то особенности, поверить в себя, увидеть себя не в ключе какой-то инвалидности, а в ключе того, что человек – он может, он нужен, им восхищаются, ему аплодируют, потому что он талантлив, его любят, к нему приходят.

Завершится фестиваль гала-концертом. Музыкально одаренные дети докажут, что их возможности – неограниченны.

Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит первый Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал десятки детей...
 
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