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Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске
В Белом зале Храма Всех Святых состоялся их гала-концерт. А днем здесь же для ребят провели экскурсию.
Так звучит осень в представлении Вани. Он ее никогда не видел, впрочем, как и мир за окном. И лица любимых людей. Но его чувства ложатся на клавиши фортепиано и рождают мелодию. Так у юного минчанина появились собственные «Времена года».
Иван Цедрик:
Ваня – подопечный международного благотворительного фонда Юрия Розума. Сегодня его и десятки других талантливых детей пригласили на экскурсию в Храм Всех Святых. Но рассказ гида то и дело прерывало, а точнее сказать – дополняло пение ребят.
Страсть к музыке и врожденный талант – те звенья, которые в одну цепь объединили ребят из разных городов на инклюзивном фестивале «СоТворение». Среди гостей и Курский музыкальный колледж для слепых.
Иван Пономарев, учащийся Курского музыкального колледжа слепых:
Михаил Коротких, директор Курского музыкального колледжа слепых:
Цель фестиваля – инклюзия, строительство той реальности, в которой люди равны вне зависимости от их здоровья.
Анастасия Лебедева, заместитель председателя правления Международного благотворительного фонда Юрия Розума в Беларуси:
Завершится фестиваль гала-концертом. Музыкально одаренные дети докажут, что их возможности – неограниченны.
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Видеть мир сердцем. Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение» проходит в Минске
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Новости Беларуси. В Минске проходит первый Международный инклюзивный фестиваль «СоТворение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал десятки детей...
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