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В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП

27.11.2018 23:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП

36-летнюю женщину после ДТП доставили в больницу Дзержинска, откуда вскоре она ушла. С того момента о ней ничего не известно. По данным Госавтоинспекции в столице женщина проживает по улице Пржевальского.

Всех, кто обладает важной информацией, просьба обратиться в милицию.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 36-летнюю...
 
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