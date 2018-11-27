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В Беларуси более двух месяцев разыскивают минчанку, покинувшую больницу после ДТП
Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
36-летнюю женщину после ДТП доставили в больницу Дзержинска, откуда вскоре она ушла. С того момента о ней ничего не известно. По данным Госавтоинспекции в столице женщина проживает по улице Пржевальского.
Всех, кто обладает важной информацией, просьба обратиться в милицию.
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Новости Беларуси. Более двух месяцев правоохранительные органы ищут минчанку Анастасию Арунас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 36-летнюю...
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