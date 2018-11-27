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Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

27.11.2018 22:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сосновая бочка, которой 400 лет, и кузнечный горн времен Наполеона. Домашний музей крестьянского быта создал житель Пружанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С годами экспозиция во дворе разрослась настолько, что места новым экспонатам уже не хватает. Собранные раритеты подробно описывают жизнь сельчан в начале прошлого века.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

В горницах избушки во дворе Алексея Радивончика, кажется, можно отыскать абсолютно любой предмет народного быта. Большинство из экспонатов сделаны местными умельцами в начале прошлого века.

Эта огромная коллекция – дело рук одного человека. Алексей Радивончик 12 лет искал интересные экспонаты в ближайших деревушках и на рынках, выкупил здание по соседству и создал полноценный музей.

Отец коллекционера был кузнецом и пасечником. Его старинный инструмент сын тоже сохранил. Фамильные ценности – особая гордость. Ведь с них-то все и началось.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Алексей Радивончик, житель Пружан:
Вот эта колыска. Ей уже 80 лет. Я здесь вырос, сестра старшая моя. Ей уже 80 лет. Сделана из прутьев металлических, обшита материалами.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Керосиновые лампы, маслобойки, емкости для ягод, ступы. Понятен смысл далеко не каждого старинного предмета. Например, с помощью такой стеклянной бутылки в доме ловили мух.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Сейчас это бережно собранная утварь, а когда-то без таких вещей был просто немыслим уклад любой семьи.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Петр Бутрим, СТВ:
Удивительно, но многие экспонаты из этой коллекции до сих пор в рабочем состоянии. Вот, например, этот патефон звучит так же мелодично, как и сто лет назад.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

За экскурсии для детей коллекционер не берет ни копейки. И втайне мечтает, что когда-нибудь для его удивительной и растущей коллекции найдется более просторное помещение.

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сосновая бочка, которой 400 лет, и кузнечный горн времен Наполеона. Домашний музей крестьянского быта создал житель Пружанского района, сообщили в...
 
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